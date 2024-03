Tutte le novità annunciate da Nintendo durante il MAR10 Day

Ogni anno il MAR10 Day è il momento in cui Nintendo e l'intera comunità videoludica festeggiano una delle mascotte simbolo dei videogiochi, divenuto ormai una vera e propria icona della cultura popolare, con annunci ed iniziative a tema.

Quest'anno sono successe un po' di cose quindi, se vi siete dimenticati di festeggiare l'idraulico/carpentiere di Nintendo o eravate impegnati a fare altro, vi raccontiamo tutte le cose che dovete sapere.

Nell'ambito dei festeggiamenti del MAR10 Day di ieri, Nintendo ha rilasciato un video a sorpresa che annuncia le date di uscita di due titoli, così come alcuni giochi classici su Nintendo Switch Online e anche aggiornamenti sulla saga cinematografica.

Eccolo qui:

Paper Mario: Il Portale Millenario tornerà il 23 maggio prossimo, con il classico dell'era GameCube che si prepara ad avere una nuova vita dopo 20 anni su Nintendo Switch: questa versione presenta una grafica migliorata, una colonna sonora aggiornata e nuove funzionalità di gioco.

Discorso simile per Luigi's Mansion 2 HD, che si introfula nei festeggiamenti del MAR10 Day per ricordare a tutti che il 27 giugno sarà il momento di tornare ad esplorare case infestate, con l'avventura originariamente pubblicata per Nintendo 3DS che arriva con una grafica migliorata su Nintendo Switch.

Ma c'è anche spazio per i giochi classici di Mario, che arriveranno su Nintendo Switch Online dal 12 marzo:

Dr. Mario

Mario Golf

Mario Tennis

Anche i fan dei mattoncini hanno avuto di che gioire, perché Nintendo e LEGO hanno svelato un teaser di ciò che c'è in cantiere nell'universo LEGO Super Mario (che trovate su Amazon): la sagoma di un kart fatto di mattoncini LEGO accanto a una figura LEGO Mario. Sì, Mario Kart in versione LEGO non è più una fantasia.

Infine, oltre agli sconti su Nintendo eShop che vi consigliamo di consultare perché ci sono davvero delle cose interessanti, Nintendo e Illumination hanno anche fornito un aggiornamento sul prossimo film di Super Mario.

Shigeru Miyamoto ha fatto un'apparizione a sorpresa nel video per annunciare che Nintendo sta lavorando insieme a Illumination su un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros: il film arriverà il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in molti altri mercati a livello globale, con la pubblicazione in alcuni territori selezionati nel corso del mese di aprile.