Triangle Strategy torna disponibile su Nintendo eShop, dopo un mese dalla rimozione

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene: con un breve comunicato rilasciato sui propri canali social ufficiali, Square Enix ha confermato che Triangle Strategy è tornato disponibile per l'acquisto su Nintendo eShop.

Ricorderete che il premiato erede di Final Fantasy Tactics venne rimosso a sorpresa dal negozio digitale per le console Nintendo lo scorso inizio di dicembre: i motivi non furono mai spiegati ufficialmente, ma il publisher aveva rassicurato fin da subito tutti gli utenti chiarendo che si trattava solo di una misura temporanea.

Il sospetto era che si trattasse di un problema legato ai diritti di pubblicazione, dato che era già accaduto un precedente simile con Octopath Traveler, prima pubblicato da Nintendo e poi gestito direttamente dalla stessa Square Enix.

Con la ripubblicazione su Nintendo eShop abbiamo avuto la conferma dei nostri sospetti, dato che adesso risulta essere Square Enix l'unico editore di Triangle Strategy: potete verificare voi stessi al seguente indirizzo ufficiale.

A questo punto non vi nascondiamo la paura che questa situazione possa accadere nuovamente anche per il remake Live-A-Live (che trovate scontato su Amazon): anche in quel caso, infatti, Nintendo viene segnalata attualmente come editore.

Fortunatamente, sia Octopath Traveler e Triangle Strategy ci hanno insegnato che, se dovessero verificarsi nuovamente problemi legati ai diritti di pubblicazione, si tratterebbe solo di attendere all'incirca un mese: quel che importa è che adesso i giocatori potranno tornare a scoprire questo capolavoro.