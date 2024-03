TopSpin 2K25 ha una data di uscita ed è vicinissima

All'inizio dell'anno è stato annunciato che l'amata serie TopSpin di 2K avrebbe avuto un gradito ritorno con TopSpin 2K25, e oggi è stato confermato che arriverà il 26 aprile 2024.

Lasciando da parte altri giochi come Tennis World Tour 2 (che trovate su Amazon), i fan torneranno sul campo con una serie sportive più emblematiche.

Come accennato nell'annuncio ufficiale, TopSpin 2K25 conterrà 15 campi da gioco reali, tra cui le licenze ufficiali di Wimbledon, Roland-Garros, US Open e Australian Open, su cui sarà possibile giocare in modalità MyCAREER offline e contro altri giocatori online.

Come confermato anche da PureXbox, è possibile creare e personalizzare il proprio MyPLAYER o competere con oltre 24 professionisti giocabili, tra cui Roger Federer, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Andre Agassi e altri.

È prevista anche un'edizione Deluxe con bonus extra nel gioco e altri vantaggi, tra cui tre giorni di Accesso Anticipato, mentre l'edizione Grand Slam aggiunge un "Grand Slam Champions Pack" che includerà una serie di contenuti post-lancio.

«Con un roster di oltre 24 professionisti giocabili, il centro di allenamento TopSpin Academy doppiato dalla leggenda del tennis John McEnroe, modalità competitive single-player e multiplayer, tutti e quattro gli storici tornei del Grande Slam e molto altro ancora, TopSpin 2K25 farà scendere sul campo virtuale gli appassionati di tennis e i giocatori di sport. RALLYON!», si legge nella descrizione.

«Visitate alcuni dei campi più vivaci del circuito tennistico in TopSpin 2K25. Con 48 campi unici, tra cui 15 sedi reali, dai quattro tornei del Grande Slam alle arene internazionali più grandi come Indian Wells e altro ancora. Le sedi all'aperto offrono anche la possibilità di giocare in tre diversi momenti della giornata».

Restando in tema tennistico, mesi fa abbiamo testato a fondo Matchpoint: Tennis Championships, rimasto immutato rispetto alla prima versione di prova.

Ma non solo: 2K è molto attiva in ambito sportivo anche e soprattutto con la serie dedicata all'NBA: di seguito trovate la recensione dell'ultima edizione del gioco di basket uscita lo scorso anno.