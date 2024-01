Una storica serie di Tennis sta per tornare, dopo 13 anni

2K Sports ha annunciato in sordina una nuova versione della serie di giochi di tennis Top Spin.

Lasciando da parte giochi come Tennis World Tour 2 (che trovate anche su Amazon), i fan dello sport in questione non hanno mai dimenticato una delle serie più emblematiche.

Intitolato TopSpin 2K25, questi sarà il primo nuovo gioco di tennis della serie in circa 13 anni (via PushSquare).

Al momento, la principale fonte di informazioni è solo il teaser trailer che trovate poco sopra, il quale presenta un mix di gameplay e cinematiche renderizzate col motore di gioco, che non sembra essere niente male.

Da quel poco che possiamo dedurre, sembra che questo possa essere il gioco di tennis che i fan meritano: grande budget, tornei su licenza, c'è davvero di tutto e di più.

Ovviamente abbiamo bisogno di maggiori dettagli per esserne certi, ma 2K Sports descrive TopSpin 2K25 come «il prossimo e imperdibile gioco sportivo» del publisher. Non possiamo che dargli fiducia, allo stato attuale delle cose.

Al momento non è stata annunciata alcuna piattaforma di riferimento, ma come sottolineato da più parti, sono stati pubblicati accenni su PS Store e Microsoft Store, quindi il gioco arriverà certamente su PS5 e Xbox Series X|S.

Sul sito ufficiale del gioco, un logo in fondo alla pagina sembra rivelare che il gioco è sviluppato da Hangar 13, team conosciuto per la serie Mafia.

Restano ancora molte domande a cui rispondere, ma la prospettiva di un nuovo Top Spin è entusiasmante.

Infine, 2K è molto attiva in ambito sportivo anche e soprattutto con la serie dedicata all'NBA: di seguito trovate l'analisi dell'ultima edizione uscita lo scorso anno.