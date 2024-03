Tomb Raider Remastered ora non ha più "versioni migliori"... ed è una brutta notizia

Nelle scorse ore vi avevamo raccontato di una situazione decisamente insolita: una versione di Tomb Raider Remastered, la raccolta che include versioni rimasterizzate della prima trilogia di Lara Croft, si era rivelata stranamente superiore a tutte le altre.

Nonostante fosse presente un bug che impediva spesso di sbloccare obiettivi, l'edizione Epic Games Store includeva infatti nuove pose per la modalità fotografica, texture rinnovate e una luminosità migliorata.

Nessuno aveva però la minima idea del perché solo questa edizione avesse incluso tali migliorie, ma alla fine ci hanno pensato gli stessi sviluppatori a fare chiarezza: come riportato da TheGamer, il team di sviluppo aveva caricato per errore una dev build incompleta su Epic Games Store e che non era prevista per la vendita.

Gli autori hanno dunque deciso di risolvere il tutto... facendo un vero e proprio downgrade della versione Epic Games Store, riportandola in perfetta parità con tutte le altre in commercio.

I fan speravano che quelle migliorie significassero un'imminente patch in arrivo anche sulle versioni Steam e console, ma il team di sviluppo ha preso una decisione sicuramente insolita.

Va comunque detto che Aspyr Media ha già anticipato che la prima vera patch ufficiale di Tomb Raider Remastered uscirà tra poche settimane: c'è dunque ancora una flebile speranza di rivedere queste migliorie non solo ritornare su Epic Games Store, ma anche ovviamente per tutte le altre edizioni di gioco.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente non appena sarà disponibile questa patch, ma non abbiamo dubbi che chiunque abbia deciso di acquistare la trilogia sullo store di Epic resterà molto deluso dagli ultimi sviluppi.

Restiamo ovviamente in attesa anche di novità riguardanti la prossima avventura di Lara Croft (trovate l'ultimo capitolo, Shadow of the Tomb Raider, su Amazon) attualmente in sviluppo presso Crystal Dynamics.

In attesa di saperne di più sul nuovo capitolo della serie, gli sviluppatori hanno svelato un nuovo modello dell'eroina che sembra essere un mix tra le sue tante versioni temporali.

Purtroppo, allo stesso tempo, è stato confermato che non sarà il modello utilizzato nel nuovo gioco.