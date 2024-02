Tomb Raider Remastered ha un "problema" con cheat e trofei

Da poche ore è ufficialmente disponibile Tomb Raider Remastered, l'attesa rimasterizzazione della leggendaria trilogia originale di Lara Croft.

Dopo l'ottimo Shadow of the Tomb Raider (lo trovate su Amazon), che ha chiuso la trilogia reboot, la saga è rimasta assente dal mercato videoludico fin troppo a lungo: l'entusiasmo dei fan alla notizia della trilogia remastered ha però confermato che c'è ancora ampio spazio per la celebre avventuriera.

Avevamo tuttavia già commentato che c'era un problema per chi ama collezionare trofei: la versione PS5 non ha infatti incluso alcun trofeo di Platino, a differenza di quanto curiosamente accaduto su PS4.

Un dettaglio sicuramente bizzarro, reso ancora più strano da un'altra scoperta legata ai cheat code: come riportato da TrueTrophies, sebbene i trucchi siano rimasti intatti rispetto alle versioni originali, utilizzarli non vi permetterà di sbloccare alcun obiettivo o trofeo.

E c'è da dire che non è una scoperta così strana, considerando che anche altri giochi hanno scelto di adottare questa strada, se non fosse per un piccolo particolare: uno dei trofei e obiettivi chiederà proprio... di utilizzare un cheat code.

L'achievement "Come Dorothy" può essere sbloccato durante la vostra campagna nel primo Tomb Raider e vi chiederà di utilizzare un trucco per saltare un livello di gioco.

E il trofeo in sé sarà effettivamente sbloccato, ma come vi segnalavamo in precedenza ciò vi impedirà di ottenere nuovi achievement nel gioco.

Di conseguenza, se siete interessati a sbloccare questo obiettivo, non possiamo fare altro che consigliarvi di farlo in una campagna separata, oppure di caricare immediatamente un salvataggio precedente subito dopo averlo ottenuto.

Ad ogni modo, se volete sbloccare questo obiettivo, in Tomb Raider 1 dovete attivare il cheat con le seguenti istruzioni: fate 1 passo avanti, 1 passo indietro, 3 giri in senso antiorario e saltate in avanti.

Se avrete eseguito correttamente la procedura, vedrete la consueta schermata di caricamento prima che Lara Croft possa completare il suo salto — oltre, ovviamente, all'obiettivo o trofeo dedicato.

Ricordatevi soltanto di caricare una partita precedente per sbloccare tutti gli altri: un problema decisamente insolito, che potrebbe creare non pochi grattacapi ai cacciatori di trofei.

Se siete curiosi di scoprire come è cambiato Tomb Raider Remastered rispetto alla trilogia originale, vi lasciamo a un interessante videoconfronto.

Inoltre, cogliamo l'occasione per segnalarvi che proprio nelle scorse ore è stata svelata la prima immagine di una nuova Lara Croft, anticipando il probabile ritorno della saga con un capitolo inedito.