Tomb Raider IV Remastered, il lead designer suggerisce di non giocarlo: «Non c'è fretta»

Da pochi giorni è arrivato ufficialmente sul mercato Tomb Raider IV-VI Remastered, seconda raccolta delle storiche avventure di Lara Croft che hanno seguito l'amatissima prima trilogia.

Il successo ottenuto con la prima raccolta (che trovate in offerta su Amazon) aveva lasciato ben sperare i fan che, pur consapevoli che la qualità di questa trilogia non sia allo stesso livello delle sue prime avventure, confidava nel lavoro di rimasterizzazione e in diversi piccoli ritocchi per adeguarli al mercato moderno.

Tuttavia, qualcosa deve essere andato decisamente storto, almeno per quanto riguarda The Last Revelation, il quarto capitolo della saga e l'episodio che, con molta probabilità, tantissimi giocatori hanno avviato per iniziare la loro avventura.

Molti utenti hanno infatti segnalato diversi problemi con Tomb Raider IV Remastered, soprattutto da un punto di vista grafico: secondo i fan, le ambientazioni sono infatti praticamente spoglie di contenuti e decisamente inferiori alla versione originale.

Un dettaglio curioso sottolineato da TheGamer è che perfino il lead designer Giovanni Lucca, che ha lavorato sia alla prima raccolta che su questa nuova trilogia, sta suggerendo velatamente agli utenti di giocare ad altro, lasciando intendere che effettivamente la rimasterizzazione di The Last Revelation non sarebbe stata ancora ultimata.

Con diversi post pubblicati sul suo profilo X, il designer invita i giocatori che si lamentano del lavoro svolto di interrompere la loro avventura dopo essere arrivati ad Alessandria:

«Perché non chiacchierate con Jean Yves nella sua biblioteca ancora per un po'? Non c'è fretta».

Messaggi di questo tipo, spesso accompagnati da un emoji che strizza l'occhiolino, sono stati pubblicati in risposta a diversi utenti, ma il designer si è spinto ancora oltre con un altro utente, definendo una «scelta saggia» la decisione di mettere momentaneamente da parte Tomb Raider IV Remastered dopo aver letto i suoi messaggi.

Insomma, sembrerebbe che il team di sviluppo sia più che consapevole che ci siano ancora problemi con questa raccolta, ma allo stesso tempo è probabile che una patch tempestiva sia in arrivo nei prossimi giorni.

Personalmente, posso solo invitarvi a seguire il suggerimento del lead designer e dare prima un'occhiata agli altri due capitoli, attendendo novità relative a questo aggiornamento. Oppure giocare direttamente ad altro.

Ricordiamo che Tomb Raider IV-VI Remastered dovrebbe ricevere anche un'edizione fisica, proprio come accaduto con la prima trilogia: è stato lo stesso team a suggerirlo, anche se non è ancora arrivato un annuncio ufficiale vero e proprio.