Tomb Raider I-III Remastered si aggiorna: ecco cosa cambia

Tomb Raider I-III Remastered è uscito da diversi giorni, rivelandosi un pacchetto assolutamente ottimo per i fan di Lara Croft.

Archiviato ormai Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) gli appassionati hanno riscoperyo le prime tre avventure dell'archeologa più famosa di sempre.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft».

In attesa di scoprire cosa Crystal Dynamics ha in serbo per il futuro, i fan di Tomb Raider possono da ora scaricare una nuova patch per la trilogia.

Come riportato anche dal sito ufficiale, una patch per Tomb Raider I-III Remastered è stata pubblicata oggi su tutte le piattaforme e include quanto segue:

Aggiunta delle texture HD mancanti

Aggiornamento delle texture sotto le scale perché non siano più influenzate dal movimento della telecamera

Aggiornata l'illuminazione in alcune aree poco illuminate

Risolte le texture che occasionalmente scomparivano a seconda del posizionamento della telecamera

Rielaborazione degli oggetti da raccogliere in luoghi poco illuminati per renderli più visibili.

Tomb Raider I:

Sistemate le dimensioni delle immagini in modo che i dipinti non venissero più ritagliati nella Casa di Lara

Risolta una porta parzialmente mancante nel livello Egitto

Aggiornate le texture dei pickup delle chiavi per renderle più visibili

Aggiornate le texture della lava in modo che non siano trasparenti se viste da certe angolazioni

Tomb Raider II:

Risolto un arresto anomalo che si verificava nel livello Casa dolce casa.

Aggiornata la hitbox per i ragni nel livello La grande muraglia

Aggiornati i segreti fuori posto nei livelli della Maschera d'oro

La motoslitta non va più all'indietro quando si spara in Controlli moderni

Aggiornate le maniglie delle porte per includere le texture corrette nel livello Area di immersione

Aggiornata la texture HD dell'oro fuso nel livello Regno

Aggiornata la mimetizzazione della neve in modalità HD nel livello La guerra fredda

Tomb Raider III:

Aggiornate le texture delle sabbie mobili in modalità HD

La cascata non scompare più quando si passa da un livello all'altro nella sala di controllo del Deserto del Nevada

La gemma è ora visibile nel livello La fornace degli dei

Il livello segreto All Hallows ora si attiva correttamente

I dettagli dello Skybox sono ora visibili in modalità HD all'inizio di Shakespeare Cliff

Patch a parte, chissà se presto sarà il momento di un Tomb Raider Remastered "Parte 2", visto che alcune coordinate scovate nel gioco rimanderebbero a una seconda compilation.

Ma non solo: nonostante i tempi siano cambiati, fa strano vedere l'assalto di "nude mod" per Tomb Raider I-III Remastered.