Tomb Raider, gli ultimi classici tornano in edizione fisica

Dopo una lunga attesa, finalmente i fan di Tomb Raider possono completare la loro collezione con un tocco di nostalgia e prestigio.

Limited Run Games ha infatti ufficialmente aperto i preorder delle edizioni fisiche rimasterizzate di Tomb Raider IV, V e VI, ossia Tomb Raider IV-VI Remastered.

Il pacchetto include i capitoli finali della storica era "classica" di Lara Croft, ossia The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness.

I giochi verranno offerti nella Standard Edition per PS4, PS5, Switch e Xbox al prezzo di 29,99 dollari, oppure nella Collector's Edition per PS4, PS5, Switch, Xbox e PC al costo di 79,99 dollari.

Cannot get X.com oEmbed

Tutti e tre i giochi sono stati aggiornati graficamente, ma mantengono lo stile originale tanto amato dai fan di vecchia data.

L’edizione fisica è pensata per i collezionisti e per chi vuole rivivere (o scoprire) le atmosfere dei primi anni 2000, tra piramidi maledette, flashback narrativi e una Parigi oscura e pericolosa.

I preorder sono già disponibili sul sito ufficiale di Limited Run Games a questo indirizzo.

È bello vedere come Tomb Raider, nonostante l’evoluzione della saga, continui a rendere omaggio alle sue radici. Questi tre capitoli rappresentano l’anima più cupa e avventurosa della prima Lara, quella fatta di pixel, trappole letali e percorsi da decifrare a suon di salti millimetrici.

Se siete cresciuti con un pad in mano e la colonna sonora di The Last Revelation nelle orecchie, questa è un’occasione da non perdere.

Ricordo in ogni caso che questa edizione fisica dovrebbe arrivare nelle prossime settimane anche su Amazon.it, dove tra le altre cose potete recuperare la prima trilogia di classici.

Nella mia recensione dell'ultima trilogia di classici vi ho spiegato che «Tomb Raider IV-VI Remastered è un po’ come un vecchio vinile riproposto in digitale: il fascino resta, ma il fruscio del tempo non si può cancellare del tutto.»