Netflix ha ufficializzato che la seconda stagione di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft rappresenterà il capitolo conclusivo della serie animata dedicata alla celebre archeologa dei videogiochi, ricorando che il suo debutto è programmato per l'11 dicembre 2025.

Una notizia che arriva in un momento particolarmente significativo per il franchise, considerando che Amazon MGM ha recentemente annunciato lo sviluppo di una nuova serie live-action con Sophie Turner nel ruolo della protagonista e che, di conseguenza, sembra anche essere un vero e proprio "passaggio di consegne".

Come riportato da Push Square, la trama della stagione finale promette di portare Lara Croft attraverso un'avventura globale alla ricerca di preziose maschere Orisha rubate: l'archeologa, doppiata nella versione originale da Hayley Atwell, si troverà ad affrontare non solo i pericoli fisici delle sue esplorazioni, ma anche i complotti di una misteriosa miliardaria determinata a impossessarsi degli antichi manufatti.

Ad accompagnare Lara in questa missione finale ci sarà la sua migliore amica Sam, interpretata da Karen Fukuhara: il duo femminile dovrà navigare tra segreti oscuri e forze divine mentre cerca di recuperare gli artefatti africani, promettendo un mix di azione, mistero e elementi soprannaturali che hanno caratterizzato il successo della prima stagione.

La decisione di Netflix di concludere la serie animata dopo due stagioni potrebbe sorprendere i fan, considerando l'accoglienza positiva dalla critica ricevuta dal primo ciclo di episodi: la serie è stata descritta come «un'avventura animata frizzante e cosmopolita», riuscendo a catturare l'essenza dei videogame originali pur mantenendo una propria identità narrativa.

La scelta del formato animato ha allo stesso tempo permesso di realizzare sequenze d'azione spettacolari sullo stile dei videogiochi (che trovate su Amazon), offrendo ambientazioni esotiche con una libertà creativa difficilmente raggiungibile nel live-action.

Ad ogni modo, la conclusione programmata per dicembre permetterà agli autori di chiudere in maniera ordinata la storia, evitando cancellazioni improvvise che potrebbero lasciare trame irrisolte: i fan potranno quindi godersi un finale pensato e strutturato, prima di eventualmente scoprire quale direzione prenderà il personaggio nella futura interpretazione di Amazon con Sophie Turner.