The Witcher Sirius, CDPR finalizza la sua "nuova struttura"

CD Projekt RED ha in cantiere molti progetti dedicati al franchise su The Witcher, tra cui spicca anche Project Sirius, capitolo della serie realizzato dallo studio The Molasses Flood di Boston (già autore di Drake Hollow e The Flame in The Flood).

Dopo aver concluso le avventure di Geralt di Rivia con lo storico terzo capitolo (che trovate su Amazon), la saga è quindi pronta a ripartire con avventure in contesti mai visti prima.

Sfortunatamente, Project Sirius si è recentemente arenato: CD Projekt ha annunciato che stavano rivalutando la portata e il potenziale commerciale del concetto originale di Project Sirius, formulando una nuova struttura per questo progetto.

La cosa di per sé non sembrava promettere nulla di buono, ma a quanto pare le cose si sarebbero risolte per il meglio (perlomeno dietro le quinte): come riportato anche da Wccftech, CD Projekt ha da poco rilasciato una nuova nota, rivelando di aver ufficialmente definito una nuova struttura per Project Sirius.

È interessante notare che CDPR non si accollerà più le spese del gioco, visto che il publisher e sviluppatore aveva previsto una svalutazione di circa 8 milioni di dollari per i costi di sviluppo di Sirius.

A quanto pare, il team ha fatto una parziale retromarcia, riducendo la svalutazione di circa 5 milioni di dollari. Anche se non sappiamo con certezza cosa questo significhi, sembrerebbe indicare che CD Projekt e The Molasses Flood abbiano deciso di recuperare parte del lavoro esistente di Project Sirius.

Non è stato rivelato molto del gioco al momento, se non che sarà una "rivisitazione innovativa" dell'universo di The Witcher e racconterà una "storia indimenticabile".

All'inizio di quest'anno, una serie di annunci di lavoro di The Molasses Flood ha indicato che il gioco sarà caratterizzato da combattimenti basati sull'azione, con tanto di co-op ed elementi generati proceduralmente, oltre a una narrazione ramificata e non lineare.

Sembra che l'obiettivo sia più quello di un gioco multigiocatore in live-service, con alcuni elementi legati alla storia, piuttosto che un'esperienza RPG tradizionale. Naturalmente non sappiamo in che cosa si sia trasformato Project Sirius ora che la "nuova struttura" è stata stabilita, ma non crediamo tuttavia che sia cambiato molto. Staremo a vedere.

Restando in tema, CD Projekt RED ha da poco svelato l’arrivo della patch 4.03 per The Witcher 3 Wild Hunt, previsto oggi su console di attuale generazione e PC.

Sempre parlando del futuro del franchise, sembra proprio che i lavori sul cosiddetto The Witcher 4 stiano procedendo a pieno ritmo, ma di certo non sono stati velocizzati.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il buon vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.