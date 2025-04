The Witcher 4 in prova gratis? No, fate attenzione

La recente ondata di false e-mail che invitano a partecipare a una presunta beta di The Witcher 4 ha costretto CD Projekt Red a intervenire pubblicamente per proteggere i fan della celebre saga.

La software house polacca ha emesso un comunicato ufficiale sui propri canali social mettendo in guardia la community da questo tentativo di truffa sempre più diffuso.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni da diversi membri della community riguardo inviti a partecipare a una beta test di The Witcher 4 - si tratta di una truffa!», ha dichiarato lo studio con fermezza, specificando di stare già adottando le misure necessarie per rimuovere questi messaggi fraudolenti.

Il fenomeno, che si sta diffondendo attraverso false comunicazioni via mail e social, sfrutta l'entusiasmo generato dal recente annuncio del nuovo capitolo della saga (il precedente lo trovate su Amazon).

CD Projekt ha invitato tutti coloro che ricevono simili proposte a segnalare immediatamente il tentativo di frode utilizzando gli strumenti disponibili nei propri client di posta elettronica o sulle piattaforme social.

Con un tocco di ironia che richiama l'universo narrativo della serie, lo studio ha concluso: «Ricordate: i cacciatori di mostri professionisti non cadono nelle truffe; le riconoscono subito e le eliminano!»

La natura fraudolenta di questi inviti appare evidente considerando lo stato attuale di sviluppo di The Witcher 4.

Il gioco, che vedrà Ciri come protagonista, è stato ufficialmente presentato solo lo scorso dicembre con un primo trailer e non è previsto sul mercato prima del 2026.

Sebbene CD Projekt abbia confermato lo scorso novembre che il titolo è entrato nella fase di piena produzione, i tempi non sono ancora maturi per test pubblici di alcun tipo.

Lo studio non esclude tuttavia la possibilità di organizzare beta test in futuro, ma ha precisato che «in caso di eventuali test beta in futuro, ne sentirete parlare innanzitutto, come sempre, attraverso i nostri canali social ufficiali e i nostri siti web».

Una rassicurazione importante per i fan che temono di perdere opportunità legittime di provare il gioco in anteprima (gioco che, lo ricordo, dirà no alle IA).