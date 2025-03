The Witcher 4 dice no alle AI, in ogni sua forma

La saga di The Witcher continuerà a far attendere i suoi appassionati ancora per diversi anni, mentre CD Projekt naviga tra ambiziose pianificazioni temporali e cautela nell'adozione delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale.

Durante la recente presentazione dei risultati finanziari, il colosso polacco dei videogiochi ha delineato una roadmap che proietta il quarto capitolo della serie oltre il 2026.

Il management di CD Projekt ha confermato ufficialmente che The Witcher 4 non vedrà la luce prima del 2027, segnando così un'attesa di almeno altri tre anni per i fan della serie (che trovate su Amazon).

Nonostante questo orizzonte temporale distante, la società ha sorpreso gli investitori dichiarando di intravedere il "potenziale" per rilasciare l'intera nuova trilogia nell'arco di sei anni dal lancio del primo capitolo.

Michal Nowakowski, co-CEO dell'azienda, ha schiarito la posizione dell'azienda riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei prossimi titoli. CD Projekt ha assunto una posizione di prudenza, definendo questa tecnologia "piuttosto problematica" sotto il profilo dei diritti di proprietà intellettuale e delle implicazioni legali.

Il co-CEO ha specificato che «per quanto riguarda l'implementazione di qualsiasi intelligenza artificiale generativa nei giochi veri e propri, non abbiamo nulla in programma per The Witcher 4 o altri progetti nel prossimo futuro».

Questo approccio cauto contrasta con l'entusiasmo di altre aziende del settore verso queste nuove tecnologie, sebbene i problemi e le polemiche non siano mancati.

Tra i punti più delicati vi è la situazione dei doppiatori, attualmente in sciopero anche per timori legati all'uso improprio dell'IA, e le preoccupazioni degli sviluppatori riguardo alla possibile perdita di posti di lavoro.

Nel frattempo, i fan della saga dovranno armarsi di pazienza: il ritorno di Ciri richiederà ancora molti anni di attesa. Ma la promessa di un'intera nuova trilogia in rapida successione potrebbe rendere l'attesa più sopportabile per gli appassionati dell'universo creato da Andrzej Sapkowski.