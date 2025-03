Ark Aquatica e il caso delle immagini AI: c'è un colpevole

Il controverso trailer di Ark: Aquatica ha scatenato un'ondata di critiche nella comunità, mettendo in luce le crescenti tensioni tra marketing e sviluppatori sul tema dell'intelligenza artificiale.

Presentato durante il Game Developers Conference, il filmato promozionale dell'espansione di Snail Games ha rapidamente accumulato quasi mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, ma con un numero di apprezzamenti sorprendentemente basso.

Le immagini, chiaramente generate con tecnologia AI, hanno sollevato interrogativi sulla qualità e l'autenticità della presentazione, alimentando un dibattito che riflette le preoccupazioni più ampie del settore videoludico sull'utilizzo di questi strumenti.

Matt Kohl, lead game designer di Ark: Aquatica, ha voluto chiarire la situazione in un'intervista rilasciata ad Aftermath, prendendo le distanze dalla controversa scelta, mai vista nei precedenti capitoli (che trovate su Amazon).

«Quel trailer è stato realizzato dal nostro dipartimento marketing. Hanno preso i nostri asset e li hanno elaborati attraverso un'intelligenza artificiale per animarli. È stata una decisione del marketing», ha dichiarato Kohl, evidenziando la frattura tra il team di sviluppo e quello promozionale.

Il designer ha insistito sul fatto che «nello sviluppo di Aquatica non è stata utilizzata alcuna tecnologia AI», cercando di rassicurare i fan sulla qualità del prodotto finale.

Interrogato sui motivi di tale scelta, Kohl ha ammesso di non avere alcuna informazione sul perché il team marketing abbia optato per questo approccio, promettendo però maggiori dettagli all'avvicinarsi della data d'uscita.

La reazione del pubblico è stata immediata e fortemente negativa. I commenti sotto il video originale esprimono delusione e rabbia, con molti fan che si sentono presi in giro dalla qualità percepita come scadente delle immagini generate automaticamente. Un utente ha scritto senza mezzi termini: «Questo è disgustoso e dovreste vergognarvi», sintetizzando il sentimento generale della community.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Per correre ai ripari, Kohl ha voluto mettere in evidenza un breve trailer di gameplay autentico di Aquatica rilasciato dagli sviluppatori, che mostra effettivamente il gioco in azione senza filtri AI.

Questo secondo video, condiviso sulla piattaforma Reddit, sembra aver ricevuto un'accoglienza significativamente più positiva, dimostrando quanto sia importante per i giocatori l'autenticità dei materiali promozionali.

Mentre l'industria continua a definire i confini etici dell'utilizzo dell'AI, le aziende dovranno prestare maggiore attenzione alle reazioni del pubblico, sempre più abile nel distinguere contenuti autentici da quelli generati artificialmente.