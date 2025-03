The Sinking City Remaster in arrivo, anche gratis

Frogwares, lo studio ucraino noto per i suoi titoli investigativi ispirati a Lovecraft, ha annunciato il remaster di The Sinking City come parte della campagna Kickstarter per The Sinking City 2.

Il remaster sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori della versione originale su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Del resto, il Kickstarter di The Sinking City 2 sta superando ogni aspettativa. Partito con un obiettivo di 100.000 euro, ha raggiunto il traguardo in meno di due ore e attualmente ha superato il 400% della cifra richiesta.

Con gli ultimi giorni di campagna rimasti, Frogwares punta a raggiungere nuovi obiettivi extra.

Rilasciato originariamente nel 2019 e sviluppato su Unreal Engine 4, The Sinking City (che trovate anche fisico su Amazon) sta ricevendo un'importante revisione grafica grazie all’Unreal Engine 5.

Tra le migliorie principali del remaster, illuminazione completamente rifatta in Unreal Engine 5, maggior dettaglio nelle ambientazioni con nuovi oggetti, texture in 4K e riflessi migliorati, aggiunta della Modalità Foto e supporto per DLSS, FSR e TSR per il miglioramento delle prestazioni.

Inoltre, Frogwares ha anche lanciato un’iniziativa per coinvolgere i fan nel nuovo titolo. Chiunque può far parte di un coro che loderà uno degli Dei Eldritch, Yog-Sothoth, nel gioco.

Partecipare è semplice: basta registrare la propria voce dicendo "YES", in qualsiasi tono o stile, e inviare il file tramite il modulo dedicato.

Tra tutti i partecipanti, 100 voci saranno selezionate per apparire nel gioco, mentre un fortunato vincitore riceverà una Collector's Edition di The Sinking City 2, disponibile solo per i sostenitori di Kickstarter.

Insomma, Frogwares sta facendo le cose in grande nonostante le difficoltà degli ultimi anni, e questo è un segnale positivo per l'industria indie. Se il sequel riuscirà a migliorare i punti deboli del primo gioco, potrebbe diventare un titolo di riferimento per gli amanti delle avventure investigative a tema lovecraftiano.