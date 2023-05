Las Vegas ora è la città dei Pokémon, letteralmente

Immaginate di poter rispondere "Via Squirtle n°53", o con il vostro Pokémon preferito, alla richiesta del vostro indirizzo. Se foste cittadini di Las Vegas da oggi lo potreste fare.

Le innocenti creature tascabili, che sono spesso protagoniste di cose ben più innocue come i gadget su Amazon, ora sono diventate padrone della città del vizio per eccellenza.

Alla quale non importa dei problemi di Pokémon Scarlatto e Violetto, che adesso si ritrova anche a dover chiedere ai giocatori di abbandonare i raid per dei problemi di natura tecnica.

Perché nel pieno spirito di Pokémon GO, se vogliamo, Las Vegas ora ha dedicato una serie di vie proprio alle creature tascabili.

Come riporta The Gamer, un nuovo complesso residenziale appena fuori Las Vegas ha intitolato a una manciata di strade proprio i Pokémon più famosi.

Charizard Lane, Squirtle Lane o Jigglypuff Place sono alcuni dei nomi scelti da Andrea Miller, il responsabile dell'amministrazione edile per le case Harmony in Nevada.

In un'intervista Miller ha spiegato che l'idea è nata dai suoi figli. Mentre cercava di trovare i nomi per le strade nel suo ultimo complesso residenziale, ha chiesto consiglio proprio alla sua prole che ha suggerito di utilizzare i nomi delle creature tascabili di Nintendo.

Il suggerimento è stato supportato anche dalla popolarità di Pokémon GO che, nel momento in cui Miller stava lavorando alle nuove case, era al suo apice.

Tra l'altro non è la prima volta che Miller trae ispirazione dalla cultura pop quando si tratta di dare un nome alle strade. Un altro dei suoi sviluppi a Las Vegas contiene strade ispirate al programma per bambini Paw Patrol. Questa idea è andata molto bene con i bambini del quartiere, ed è stata un ulteriore supporto per le nuove strade dei Pokémon.

Queste strade potranno essere percorse con Pokémon GO anche grazie alla nuova feature inserita, richiesta da ben 7 anni dai fan.

Chissà se anche il prossimo videogioco di Game Freak, svelato di recente, un giorno diventerà protagonista di Las Vegas allo stesso modo.