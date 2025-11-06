Un aggiornamento inatteso scuote la community degli appassionati di giochi di ruolo classici: Pillars of Eternity, l'acclamato titolo isometrico di Obsidian Entertainment, riceve una trasformazione radicale del suo sistema di combattimento.

Il gioco, originariamente progettato con un meccanismo in tempo reale con pausa tattica, si apre ora alla possibilità di essere affrontato attraverso combattimenti a turni, una modalità che ridefinisce completamente l'esperienza di gioco.

La novità è disponibile da oggi in versione beta pubblica, permettendo ai giocatori di testare in anteprima questa rivoluzione ludica.

La scelta di introdurre un sistema completamente diverso rappresenta una sfida tecnica considerevole per gli sviluppatori.

Bilanciare un gioco di ruolo complesso come Pillars of Eternity, con le sue numerose abilità, incantesimi e meccaniche di combattimento, richiede un lavoro certosino di ricalibrazione. Ogni incontro, dalle schermaglie più semplici agli scontri epici contro i boss principali, è stato ripensato per adattarsi al nuovo ritmo strategico che caratterizza i giochi a turni.

"Questa nuova funzionalità permette di vivere Pillars in un modo completamente nuovo, con un sistema di combattimento ripensato da zero per adattarsi a un ritmo e una flessibilità tipici dei giochi a turni", hanno dichiarato gli sviluppatori nell'annuncio ufficiale.

L'approccio metodico rappresenta un'alternativa interessante per chi preferisce pianificare ogni mossa con calma, senza la pressione del tempo reale, anche se mitigata dalla pausa.

Un sistema ripensato da zero per cambiare il modo di vivere Pillars

Per celebrare il lancio della beta, Obsidian ha diffuso un trailer che mostra in azione la nuova modalità. Le sequenze di gameplay evidenziano sia combattimenti contro nemici ordinari sia affrontamenti contro avversari più impegnativi, permettendo di apprezzare come il sistema tattico si articoli in situazioni diverse.

La natura sperimentale dell'aggiornamento è stata sottolineata chiaramente dallo studio, che invita i giocatori ad aspettarsi la presenza di bug e imperfezioni tecniche tipiche di una fase di test.

Il periodo di beta pubblica non sarà breve: Obsidian ha confermato che la fase sperimentale rimarrà attiva per un tempo prolungato, durante il quale il team continuerà a rilasciare aggiornamenti graduali. L'obiettivo è raccogliere feedback dettagliati dalla community, integrando segnalazioni di problemi e suggerimenti nella versione finale del sistema.

Questo approccio collaborativo dimostra l'intenzione dello studio di perfezionare la modalità attraverso il dialogo costante con i giocatori.

Per chi desidera provare immediatamente questa novità su Steam, la procedura è piuttosto semplice. È sufficiente accedere alla Libreria, cliccare con il tasto destro su Pillars of Eternity e selezionare "Proprietà". Nella scheda "Beta", dal menu a tendina accanto alla voce "NONE", occorre scegliere "public_beta".

Chiudendo la finestra, il download dell'aggiornamento partirà automaticamente, oppure verrà avviato al primo tentativo di lanciare il gioco.

La decisione di implementare una modalità a turni in un titolo nato con meccaniche diverse ricorda scelte simili operate da altri sviluppatori nel panorama dei giochi di ruolo occidentali.

Tuttavia, l'intervento su un prodotto già completo e apprezzato dalla critica rappresenta un caso particolare, dimostrando come anche opere considerate finite possano evolversi significativamente nel tempo. Per i possessori del gioco, si tratta di un'opportunità unica di riscoprire un classico moderno attraverso una prospettiva completamente rinnovata.