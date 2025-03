The Order: 1886 "rivive" in Astro Bot, da oggi

Team Asobi continua ad arricchire Astro Bot con nuovi contenuti e, nell'ultimo aggiornamento, rende omaggio a The Order: 1886 introducendo Sir Galahad come nuovo Bot giocabile.

Oltre a questo cameo, il platform per PS5 (che trovate su Amazon scontato) accoglie anche Hard to Bear, il più recente dei livelli aggiunti settimanalmente al gioco.

La serie di aggiornamenti culminerà il 13 marzo con Armored Hardcore, l’ultimo dei nuovi stage previsti.

Dopo il suo lancio a settembre 2024, Astro Bot si è rivelato un successo sia di critica che di pubblico, conquistando numerosi premi come Gioco dell'Anno e consolidando il suo ruolo come uno dei titoli più rappresentativi della libreria PS5.

L’introduzione di Sir Galahad è una scelta interessante, soprattutto considerando che The Order: 1886 è una delle IP PlayStation meno sfruttate negli ultimi anni.

Questo aggiornamento potrebbe essere un piccolo segnale di attenzione verso il titolo sviluppato da Ready at Dawn, che, nonostante una ricezione contrastante alla sua uscita, è ancora molto apprezzato da una parte della community PlayStation.

La sua accoglienza ha spinto Sony a ribadire l’intenzione di pubblicare più giochi adatti alle famiglie, prendendo ispirazione dal modello vincente di Team Asobi.

L’entusiasmo attorno al gioco è stato ulteriormente amplificato da dichiarazioni di figure di spicco dell’industria, come Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, che ha elogiato il lavoro di Team Asobi, affermando che Astro Bot è riuscito quasi a superare Nintendo nel suo stesso genere.

Insomma, Team Asobi sta dimostrando di voler supportare Astro Bot con aggiornamenti costanti e mirati, mantenendo vivo l’interesse dei giocatori e consolidando il gioco come uno dei platform più iconici degli ultimi anni.

Se Sony continuerà su questa strada, Astro Bot potrebbe diventare una delle mascotte più amate della compagnia nipponica, avvicinandosi sempre di più al livello dei grandi platform del passato.