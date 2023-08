The Lord of the Rings torna su PS5 e PC coi... nani

Lo sviluppatore indipendente Free Range Games e l'editore North Beach Games pubblicheranno il loro titolo di crafting di sopravvivenza cooperativa basato su The Lord of the Rings, ossia Il Signore degli Anelli.

Dopo lo sfortunato Gollum, il franchise ha bisogno di nuovi giochi di spessore.

Del resto, Embracer Group ha espresso il desiderio di fare diventare il franchise de Il Signore degli Anelli uno dei più grandi di sempre nel mondo dei videogiochi.

The Lord of the Rings: Return to Moria arriverà quindi il 24 ottobre su PlayStation 5 in formato digitale e su Windows PC tramite Epic Games Store, come ha rivelato IGN US in esclusiva.



Per chi è deluso dalla sola edizione scaricabile, non si preoccupi: il 5 dicembre è prevista una versione fisica per PS5. Per quanto riguarda l'arrivo su Xbox Series X/S, non abbiamo ancora una data, se non l'inizio del 2024.

Come suggerisce il titolo, Return to Moria si concentrerà sui Nani dell'amato mondo fantasy di J.R.R. Tolkien, seguendoli mentre intraprendono una missione per reclamare e ripristinare la gloria della loro patria durante la Quarta Era della Terra di Mezzo.

I giocatori creeranno il proprio nano personalizzato e si avventureranno nelle Miniere di Moria da soli o in compagnia di altri nani online.

In quanto gioco di crafting di sopravvivenza, Return to Moria si avvarrà senza dubbio della leggendaria inventiva dei Nani, i quali si addentreranno nella labirintica miniera nota per la produzione del resistente mithril.

«Mentre si avventurano sempre più in profondità», spiegano Free Range e North Beach, «i Nani dovranno assicurarsi che il loro metallo sia pronto ad affrontare i pericoli che si celano all'interno, realizzando armature resistenti e armi finemente affinate in grado di proteggere e sconfiggere ogni sorta di goblin, aracnoide o nemico più misterioso che potrebbero incontrare».

Nell'attesa di saperne di più, indaghiamo e ripercorriamo la lunga, tortuosa (e un po’ bizzarra) storia tra Il Signore degli Anelli, la Terra di Mezzo e i videogiochi