The Last of Us Part II Remastered si aggiorna a sorpresa

A pochi giorni dall'arrivo di The Last of Us Part II Remastered su PC, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un aggiornamento a sorpresa con alcune novità gratis (tramite PlayStation Blog).

Il capolavoro del team statunitense verrà lanciato sulla piattaforma il 3 aprile 2025, come annunciato in precedenza. Il preordine è già disponibile su tutti gli store PC, anche tramite il sito PlayStation, per assicurarvi di avere pronto il gioco al day one sui vostri hard drive.

La versione PC di The Last of Us Part II Remastered sfrutterà soluzioni come NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 4.0, con gli sviluppatori che hanno implementato controlli granulari su praticamente ogni aspetto visivo: dalla qualità delle texture agli effetti volumetrici, passando per il livello di dettaglio e la profondità delle ombre.

Particolarmente interessante è il supporto ai monitor ultrawide, con formati 21:9 e addirittura configurazioni triple 48:9, che permetteranno di amplificare l'impatto visivo delle ambientazioni.

La personalizzazione è la parola d'ordine anche per quanto riguarda i controlli. I giocatori potranno scegliere tra mouse e tastiera completamente rimappabili o controller, con supporto completo alle funzionalità aptiche del DualSense per chi preferisce mantenere un'esperienza simile a quella console.

Gli sviluppatori hanno dedicato particolare attenzione all'ottimizzazione, predisponendo preset grafici calibrati per diverse configurazioni hardware. Dall'hardware di fascia alta alle console portatili, l'obiettivo è garantire un'esperienza fluida indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, mantenendo sempre un equilibrio tra qualità visiva e performance.

Per quanto riguarda le novità aggiunte a The Last of Us Part II Remastered, la modalità roguelike "Senza ritorno", già apprezzata dai possessori di PS5, si arricchisce con l'arrivo di due personaggi iconici dal primo capitolo: Bill e Marlene.

Bill porta con sé lo stile di gioco "Contrabbandiere", caratterizzato da un fucile a pompa personalizzato e dalla capacità di ottenere ricompense doppie dalle consegne, mentre Marlene incarna l'"Amante del rischio" con il suo fucile d'assalto e la possibilità di cambiare percorso una volta per partita.

Quattro nuove mappe espandono ulteriormente le possibilità di questa modalità: Punto panoramico, con la sua struttura verticale sopra Seattle; Scuola, l'edificio abbandonato teatro dello scontro tra Ellie e il WLF; Strade, ambientata nel quartiere incolto di Hillcrest; e Nido, il famigerato edificio infestato dagli infetti esplorato da Abby durante la campagna principale.

Rimanendo nell'ecosistema di The Last of Us, la seconda stagione della serie TV arriverà tra pochissimo mentre è emersa la trama di quel The Last of Us 3 che non vedremo mai (forse...).