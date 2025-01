The Last of Us Part II Remastered arriva su PC: ecco la data di uscita

C'è voluto un po' ma ora anche i fan di Naughty Dog su PC potranno godere di The Last of Us Part II Remastered. Il capolavoro del team statunitense verrà lanciato sulla piattaforma il 3 aprile 2025.

Il preordine è già disponibile su tutti gli store PC, anche tramite il sito PlayStation, per assicurarvi di avere pronto il gioco al day one sui vostri hard drive.

Una conferma che arriva dai canali social di PlayStation dopo tanto chiacchiericcio e conferme sommarie, con i fan che attendevano solamente la data di uscita per poter entrare nel mondo di gioco.

Per chi avesse giocato, ancora, solo il primo capitolo della saga di Naughty Dog, ecco cosa potete aspettarvi da The Last of Us Part II Remastered:

«Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. La vita in una fiorente comunità di sopravvissuti ha offerto loro pace e stabilità, nonostante la continua minaccia degli infetti e degli altri sopravvissuti ancora più disperati. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l'agognata tranquillità.»

Nel frattempo Naughty Dog non se ne sta con le mani in mano, perché ha presentato di recente una particolare esperienza che potrebbe arrivare nel futuro.

Un po' meno nel futuro arriva invece la nuova stagione di The Last of Us di HBO: qui trovate il trailer.