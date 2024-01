The Last of Us Part 2 Remastered, l'upgrade da €10 non sarà disponibile su alcune PS5

The Last of Us Part 2 Remastered sta per arrivare e, ancora una volta, vedremo il ritorno next-gen di un videogioco relativamente recente e, ancora una volta (2), sarà possibile avere un aggiornamento alla versione più recente ad un prezzo minore.

In questo modo chi ha acquistato The Last of Us Part 2 su PlayStation 4 (e potrà farlo ancora su Amazon) potrà aggiornare la sua copia del gioco su PlayStation 5 con una procedura abbastanza classica.

Ma come si aggiorna The Last of Us Part 2 Remastered da PlayStation 4 a PlayStation?

A pochi giorni dalla release ufficiale prevista per il 19 gennaio 2024 lo ha ricordato Naughty Dog stessa ai propri fan:

«Basta andare su PS Store una volta lanciato il gioco, il 19 gennaio, per eseguire l'aggiornamento. I possessori di copie su disco PS4 devono inserirle nella propria PS5 con un'unità disco per scaricare e riprodurre la versione digitale. Il prezzo può variare in base al Paese.»

Una procedura abbastanza classica per cui, con una spesa di €10, sarà possibile aggiornare The Last of Us Part 2 Remastered su PS5.

Tuttavia, come specifica Naughty Dog, dovrete essere in possesso della copia fisica del gioco e inserirla nel lettore di PlayStation 5, pertanto l'upgrade non sarà disponibile per gli utenti che possiedono PlayStation 5 Digital.

Non sappiamo, al momento, se ci sarà una procedura differente per gli utenti che possiedono la versione di PS5 senza lettore ottico, quindi fate attenzione se speravate di poter avere The Last of Us Part 2 Remastered spendendo "solo" €10.

Chi potrà giocarlo, invece, potrà scoprire anche la nuova modalità roguelike No Return, che di recente è stata spiegata nel dettaglio e sembra decisamente impegnativa.

Per quanto riguarda The Last of Us, invece, il ritorno della serie Naughty Dog non verrà più affiancato dal titolo multiplayer che è stato cancellato, e di cui è emersa una prima immagine di recente.