The Last Of Us Part 1 in sconto su Instant Gaming! -45%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di The Last Of Us Part 1 a soli 32,89€, con uno sconto del 45% e un risparmio reale di 27,11€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

The Last of Us Part 1, il remake dell'originale action adventure rilasciato per PS3, vi porta in un mondo post-apocalittico sconvolto da un'epidemia di origine fungina. Il protagonista è Joel, un uomo segnato dall'esplosione dell'epidemia e dal tragico destino della sua famiglia. Joel ha il compito di proteggere e guidare Ellie, una giovane ragazza di 14 anni, la quale sembra essere immune al letale fungo.

Advertisement

La versione PC di The Last Of Us Part 1 presenta anche il supporto per AMD FSR 2.2 e NVIDIA DLSS. Ci sono anche una serie di funzionalità pensate appositamente per PC, inclusa la qualità variabile delle texture, delle ombre, dei riflessi, dell'occlusione ambientale e tanto altro.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che "The Last of Us - Part 1 è una revisione di un'opera d'importanza capitale che va ben oltre il semplice aggiornamento tecnico. Ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato".

Leggi anche Giochi strategici | I migliori del 2023

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro giochi preferiti ad un prezzo inferiore, tra cui i migliori giochi per Nintendo Switch. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante e di seguire la nostra area dedicata del sito per non perdere le ultime offerte.