The Last of Us, la stagione 2 sorprenderà anche i giocatori più esperti

Il percorso della serie tv di The Last of Us continua e, a quanto pare, la seconda stagione sarà una sorpresa anche per i fan più sfegatati della serie videoludica di Naughty Dog.

La serie, che sta arrivando in formato home video tramite Amazon, ha saputo riproporre in maniera ottimale tutti i momenti più intensi dell'avventura videoludica.

E la seconda stagione sarà addirittura "sconvolgente", per citare ultime dichiarazioni degli showrunner relativamente ai lavori in corso.

The Last of Us sarà infatti uno dei tanti show coinvolti nel massiccio sciopero degli sceneggiatori e attori di Hollywood, ma la sua uscita dovrebbe essere comunque in salvo.

Ma cosa potremmo mai aspettarci dalla seconda stagione di The Last of Us?

Lo rivelano gli autori in una recente intervista di Deadline, che contiene tanti dettagli interessanti.

Intanto c'è la conferma che il primo episodio della stagione è stato scritto per intero. Una novità che, in occasione dello sciopero di cui sopra, è comunque una buona notizia.

Riguardo i contenuti della seconda stagione, lo showrunner Craig Mazin ha lasciato intendere quali saranno le eventuali differenze con The Last of Us Part II di Naughty Dog.

«Faremo alcune cose esattamente come erano nel gioco», specifica Mazin, aggiungendo:

«Faremo altre cose che sono nel gioco, e faremo alcune cose che sono nel gioco ma le faremo in modo diverso con il nostro metodo. Non importa se avete giocato o meno. Sarete sorpresi mentre la stagione si svolge. Abbiamo alcuni colpi di scena interessanti.»

A questo punto sale la curiosità nel sapere come HBO adatterà alcuni dei momenti più importanti di The Last of Us Part II. Quelli lì che avete capito, noi non ve li diciamo. Ci siamo capiti.

Mazin ha di recente spiegato che non ci saranno altri episodi con Bill e Frank, personaggi protagonisti dell'episodio più discusso della prima stagione.

In ogni caso The Last of Us di HBO ha già fatto la storia almeno agli Emmy, con 24 nomination per la prima serie live-action tratta dai videogiochi mai candidata ai premi della TV.