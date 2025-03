The Last of Us è «sinonimo di qualità e narrazione»

L'industria videoludica ha conosciuto un punto di svolta decisivo nel 2013, quando Naughty Dog ha rilasciato The Last of Us, titolo che ha ridefinito i confini della narrazione nei videogiochi.

L'opera ambientata in un mondo post-apocalittico (che trovate su Amazon) ha tracciato un solco profondo nella percezione culturale del medium, elevando gli standard qualitativi e narrativi a livelli prima considerati irraggiungibili.

Il gioco non si è limitato a raccogliere premi e riconoscimenti, ma ha modificato radicalmente le aspettative di pubblico e critica su ciò che un'esperienza videoludica può comunicare a livello emotivo.

Troy Baker, l'attore che dà voce e movenze al controverso protagonista Joel, non ha dubbi sull'eredità lasciata dalla serie. Per Baker, The Last of Us ha assunto un ruolo paragonabile a quello di marchi entrati nel linguaggio comune.

«È diventato come il frigorifero, è diventato il Kleenex, è diventato il marchio sinonimo di qualità e narrazione nei giochi.»

La narrazione videoludica ha subito una trasformazione così radicale che il titolo Naughty Dog è diventato sinonimo stesso di qualità.

Baker sostiene che dopo l'uscita del gioco «tutte le storie successive sono state influenzate» dalla formula narrativa proposta da Naughty Dog.

L'attore menziona specificamente David Cage, fondatore di Quantic Dream, e Sam Lake, direttore creativo di Remedy Entertainment, come figure che avrebbero seguito la strada tracciata da The Last of Us.

Nonostante il successo commerciale e critico di entrambi i capitoli, culminato in una montagna di premi e in un adattamento televisivo di successo, il futuro della serie rimane avvolto nell'incertezza. Neil Druckmann, direttore creativo e mente dietro la saga, ha recentemente smorzato le aspettative riguardo un possibile terzo capitolo.

Che vi sia o meno un seguito, l'eredità di The Last of Us rimane comunque consolidata. La capacità di fondere gameplay immersivo e narrazione cinematografica ha stabilito un nuovo paradigma che continua a influenzare lo sviluppo di videogiochi orientati alla narrazione. Senza contare che la seconda stagione dello show HBO è in arrivo.