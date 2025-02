The Last of Us potrebbe concludersi con la Stagione 4, secondo HBO

Sapevamo già che HBO avesse intenzione di "spalmare" la storia di The Last of Us Part II in più di una stagione, ma adesso sappiamo che nei piani della casa di produzione si potrebbe arrivare anche fino alla Stagione 4.

Un suggerimento in tal senso era già arrivato direttamente dallo sceneggiatore Craig Mazin, che aveva parlato della probabile possibilità di estendere il tutto oltre la terza stagione, ma adesso è arrivata una mezza conferma direttamente dalla stessa HBO.

In un'intervista rilasciata a Deadline, la EVP di HBO Francesca Orsi ha spiegato che ci sono già delle idee abbastanza precise per il futuro della serie TV di The Last of Us, sebbene non siano ancora scolpiti definitivamente nella pietra:

«Non abbiamo un piano completo o finalizzato, ma penso che sarà intorno alle quattro stagioni. Non vorrei confermarlo, ma sembra che faremo questa stagione, poi due altre ancora e poi avremo finito».

La storia di The Last of Us Part II (trovate l'edizione Remastered su Amazon) dovrebbe dunque essere distribuita ed estesa nel corso di tre stagioni, oltre le quali HBO e PlayStation inizieranno a pensare a prossimi progetti.

A meno che ovviamente non emerga materiale che possa spingere i produttori a tornare sulla serie — magari un terzo capitolo? — sembra molto difficile che la serie con Bella Ramsey e Pedro Pascal possa spingersi oltre.

Ovviamente vale la pena di sottolineare che non c'è ancora nulla di ufficiale, ma il fatto che queste parole arrivino direttamente dai responsabili di HBO lascia ormai intendere che difficilmente si devierà particolarmente da questo percorso.

Restiamo ovviamente in attesa di ulteriori conferme al riguardo, ricordandovi che la Stagione 2 di The Last of Us farà il suo debutto ad aprile 2025.

Nel frattempo, una parte del pubblico è tornato a criticare pesantemente la produzione per il casting della serie: da parte loro, gli autori hanno ammesso di non aver paura delle loro reazioni e di voler solo fare le scelte migliori per la storia.

Possiamo solo attendere il debutto della seconda stagione per scoprire se riuscirà a convincere anche i più scettici, come del resto era già accaduto per la prima season.