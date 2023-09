The Last of Us 3 arriva o no? Neil Druckmann non si sbottona

Il prossimo gioco di Naughty Dog alla fine potrebbe davvero essere The Last of Us Part III, sebbene al momento non ci siano conferme al riguardo.

Gli ultimi rumor suggerivano come la produzione del sequel di Part II (lo trovate su Amazon) potrebbe iniziare già nel 2023.

L'insider DanielRPK ha reso noto che Naughty Dog sarebbe alla ricerca di doppiatori per un cast "diverso", che includerebbe 5 nuovi personaggi principali.

Ora, come riportato anche da GameSpot, a Neil Druckmann di Naughty Dog è stato chiesto del prossimo gioco di Naughty Dog, ma non ha svelato nulla.

All'autore è stato domandato direttamente di un terzo capitolo di The Last of Us, ma la sua risposta non è stata delle migliori.

«Per quanto riguarda il prossimo gioco di Naughty Dog, non posso dire nulla», ha dichiarato Druckmann ai microfoni di EW. «Il direttore delle comunicazioni mi massacrerebbe».

Naughty Dog ha confermato a marzo di quest'anno di aver scelto ufficialmente il suo prossimo gioco. Druckmann sa bene il clamore che scaturirebbe dall'annuncio di una potenziale Part III delle avventure di Ellie, ma non ha confermato se questo sarà effettivamente il prossimo progetto del team.

Se il futuro di Naughty Dog sembra comunque davvero roseo, è anche vero che ormai il silenzio dietro al loro nuovo progetto - che sia o no legato a The Last of Us - inizia a farsi insopportabile.

Del resto, una piccola anticipazione era arrivata addirittura dallo stesso Neil Druckmann: in occasione del compleanno della serie aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

Nell'attesa, i fan continuano in ogni caso a confermare il loro apprezzamento per il primo capitolo della saga con protagonisti Joel ed Ellie, recentemente scelto addirittura come miglior gioco di sempre in un sondaggio dei fan (che poco non è).