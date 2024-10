The Lake House corregge un "difetto" di Alan Wake 2

Alan Wake 2 ha deciso di ridurre l'uso dei jump scare nel nuovo DLC The Lake House, come rivelato dal game director Kyle Rowley in un'intervista.

Il gioco base (che trovate su Amazon) aveva fatto un uso eccessivo di questi spaventi improvvisi, che apparivano frequentemente sullo schermo mostrando immagini raccapriccianti di mostri e villain.

Advertisement

Secondo Rowley (via GamesRadar), nel gioco originale i jump scare avevano una duplice funzione: narrativa, per rappresentare un "attacco psicologico" ai personaggi, e tecnica, per coprire cambiamenti nell'ambiente di gioco.

Tuttavia, molti giocatori li hanno percepiti come un trucco ripetitivo.

«È difficile trovare il giusto equilibrio,» ha ammesso Rowley. «Guardando indietro, credo che abbiamo un po' esagerato».

Per The Lake House, il team ha cercato di utilizzarli in modo più moderato, pur mantenendoli come strumento per spaventare il giocatore e veicolare alcuni momenti narrativi.

Il DLC è ambientato in una struttura del Federal Bureau of Control nei dintorni di Bright Falls e vede come protagonista l'agente Kiran Estevez.

Rappresenta l'ultima espansione prima della conclusione dei lavori su Alan Wake 2, un progetto durato quasi 6 anni.

The Lake House sfrutta alcune idee scartate dal gioco principale per motivi di ritmo e portata del progetto.

In particolare, l'opportunità di controllare più personaggi oltre ad Alan e Saga era un concetto che il team voleva esplorare fin dall'inizio.

«Si adattano molto bene al gioco e funzionano anche come contenuti separati che possono essere fruiti indipendentemente da ciò che si sperimenta in Alan Wake 2», ha spiegato Rowley riguardo alle espansioni The Lake House e Night Springs.

Il director ha anche rivelato che l'idea della Lake House era presente «fin dalle primissime fasi», motivo per cui era già anticipata nella storia principale. I giocatori avranno la possibilità di giocare il DLC nel punto corretto della timeline narrativa.

Ricordiamo in ogni caso che Remedy si è dimostrata ancora una volta attenta alle richieste della community, visto che proprio oggi ha rilasciato un aggiornamento gratuito per Alan Wake 2.