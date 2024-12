The Game Awards, due giochi ci faranno esclamare «porca p******»

La notte più attesa dai gamer di tutto il mondo si avvicina: i The Game Awards prenderanno il via domani, e secondo il reporter di Bloomberg Jason Schreier, possiamo aspettarci almeno due momenti che faranno esclamare «porca p******» agli spettatori.

Durante la sua partecipazione a Kinda Funny Games Daily, Schreier ha lasciato intendere l’arrivo di due giochi enormi che verranno mostrati per la prima volta domani (e no, uno di questi non sarà Bloodborne Remaster).

Parlando con il conduttore Tim Gettys (via GameSpot), ha dichiarato: «Ci sono almeno due cose che vi faranno reagire dicendo 'porca p******, non posso credere che sia qui'.»

La diretta streaming inizierà la notte tra il 12 e il 13 dicembre, con una scaletta che promette di sorprendere.

E se Jason Schreier, reporter che raramente sbaglia un colpo, si sbilancia parlando di due momenti "da porca p******", l'attesa si fa davvero elettrica.

Perché i colpi di scena funzionano solo se poi c'è un gioco che ti lascia a bocca aperta, non un teaser che ti fa rimpiangere i minuti sprecati. Staremo a vedere se sarà una notte per ricordare o l'ennesima occasione mancata.

Tra le conferme ci sono già un paio di grandi nomi: Gearbox Software presenterà il primo trailer ufficiale di Borderlands 4, oltre all'atteso Mafia: The Old Country.

Sarà la prima occasione per vedere il gameplay del nuovo looter-shooter, oltre a poter approfondire coi nostri occhi il gioco ambientato in Sicilia (il precedente capitolo lo trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso).

Ma non solo: Josef Fares ha svelato che Split Fiction, il presunto nome del nuovo titolo di Hazelight Studios, si vedrà ai The Game Awards 2024.

Oltre a questo, il programma rimane avvolto nel mistero, ma come di consueto ci saranno anteprime mondiali, nuovi trailer e una performance musicale dell’Orchestra ufficiale dei The Game Awards.

Schreier ha anche accennato che vedremo teaser di giochi che non arriveranno prima del 2026.

Con l’hype ormai alto, non resta che sintonizzarsi e scoprire cosa ci riserverà questa edizione.