The First Descendant ha copiato Destiny 2? Nexon promette cambiamenti

Da quando è arrivato, qualche giorno fa, The First Descendant si è fatto notare e sta ottenendo buoni riscontri di pubblico. Tuttavia, il giornalista di Forbes Paul Tassi aveva avvistato una curiosità, che non è passata inosservata e che mostrava come Destiny 2 sia stato una grande fonte d'ispirazione per il gioco Nexon.

Alcune icone all'interno del gioco, infatti, sembrano riprendere palesemente quelle del titolo di casa Bungie. Un plagio o un omaggio? A quanto pare, più che altro un malinteso.

Come evidenziato da IGN, infatti, sembra che l'errore sia dovuto a un database di icone al quale Nexon si è rivolta per asset del gioco, all'interno del quale era presente anche un set di icone di Destiny 2, indicato erroneamente come open source.

Da qui, a quanto pare, il malinteso: il team di The First Descendant le ha usate liberamente, ma ora che si è accorto della somiglianza con Destiny ha intenzione di sostituirle.

«The First Descendant, un videogioco looter shooter, è stato sviluppato con un grande affetto e un enorme rispetto per gli altri giochi di questo genere» ha precisato Nexon in una nota ufficiale condivisa con IGN USA.

«Destiny 2 è un looter shooter di fama mondiale, è amato e rispettato personalmente anche dai membri del nostro team, ed è servito da fonte di ispirazione durante il processo di sviluppo».

Questo, però, non significa che Nexon voglia copiare pedissequamente il gioco Bungie: «abbiamo preso molto seriamente le preoccupazioni che sono emerse e abbiamo deciso di prendere degli accorgimenti, per assicurarci che le immagini che oggi sembrano simili possano rappresentare l'identità unica del nostro gioco. Continueremo ad aggiornare The First Descendant per tutti i fan dei looter shooter».

Insomma, aspettiamoci che nei prossimi aggiornamenti anche le famigerate icone vengano sostituite con altre, ponendo così fine al disguido e permettendo a The First Descendant di distaccarsi – almeno in questo, chiaramente – dalla sua apprezzata fonte d'ispirazione.

The First Descendant è disponibile gratis su PC, PS5 e Xbox Series X|S.