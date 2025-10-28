Bethesda ha annunciato il lancio ufficiale di The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 2, disponibile da oggi su PC e Mac. Il nuovo capitolo prosegue l’avventura iniziata lo scorso giugno con la Parte 1, portando i giocatori nella sinistra regione di Eastern Solstice, dove si combatterà per porre fine, una volta per tutte, ai piani oscuri della famigerata Setta del Verme. In contemporanea al nuovo contenuto narrativo arriva anche l’Aggiornamento 48 del gioco base, che introduce una lunga lista di miglioramenti, bilanciamenti e novità gratuite per tutti gli utenti di ESO.

Per accedere alla nuova zona e proseguire la storia è necessario aver completato l’evento Battle for the Writhing Wall sul proprio server, un requisito che riflette la natura dinamica e collaborativa dell’universo online di Bethesda. Una volta oltrepassato il muro, Eastern Solstice si svela come una regione densa di misteri e nuovi pericoli, con boss inediti, missioni Delve e persino un dungeon pubblico pensato per le sfide di gruppo. Si tratta, di fatto, del capitolo conclusivo della saga della Setta del Verme, un arco narrativo che chiude un ciclo iniziato oltre dieci anni fa e che rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia di The Elder Scrolls Online.

Come confermato da Bethesda, la Stagione della Setta del Verme Parte 2 è inclusa nel Pass Contenuti 2025 e nella Premium Edition 2025 del gioco. Chi non vede l’ora di immergersi nel nuovo scenario potrà trovarvi ambientazioni gotiche, templi in rovina e segreti che si intrecciano con la mitologia più oscura di Tamriel.

L’Aggiornamento 48 introduce inoltre importanti novità accessibili a tutti i giocatori, tra cui un nuovo sistema di classifiche, varie ottimizzazioni e un evento stagionale inedito chiamato Heart’s Week, pensato per celebrare la community di ESO con missioni tematiche e ricompense speciali. Le note della patch complete sono già disponibili sul sito ufficiale del gioco, mentre la versione per Xbox e PlayStation arriverà il 12 novembre.

Con questo aggiornamento, The Elder Scrolls Online si prepara a chiudere uno dei suoi archi narrativi più longevi e amati, mantenendo viva una formula che, dopo oltre un decennio, continua a evolversi senza mai perdere il suo fascino.