Tencent tenta il sorpasso di Sony per Kadokawa

Qualche tempo fa Sony aveva tentato di acquisire completamente Kadokawa e, dopo la fine di quell'accordo, ora Tencent ha fatto la sua mossa con il colosso giapponese.

Tencent ha rafforzato la sua posizione all'interno di Kadokawa, la società madre di FromSoftware, aumentando la sua quota di partecipazione al 7,97%. Questo rappresenta un incremento dell’1,11% rispetto alla quota precedente, che si attestava al 6,86% (tramite Nikkei).

La mossa conferma l’interesse del colosso cinese nei confronti di una delle aziende più influenti nel panorama videoludico giapponese, nota per titoli di enorme successo come Elden Ring, Dark Souls e Bloodborne.

Nonostante l’acquisizione aggiuntiva di azioni, Tencent non è ancora la principale azionista della compagnia. Quel titolo spetta a Sony, che detiene il 10% di Kadokawa e mantiene quindi una posizione di maggiore influenza sulle decisioni aziendali.

Per questo motivo Sony tentò l'acquisizione totale alla fine dello scorso anno, ma l'affare non andò in porto e gli equilibri economici non vennero modificati.

La presenza di entrambe le società all’interno del capitale della holding giapponese evidenzia quanto FromSoftware sia un asset strategico nel settore, con il suo ruolo di primo piano nello sviluppo di giochi acclamati dalla critica e amati dai giocatori di tutto il mondo.

Curiosamente, all'epoca del tentativo di acquisizione di Sony, il team di sviluppo era completamente ignaro di questa manovra come spesso accade in conglomerati così grandi come quello di Kadokawa.

Tuttavia, l’aumento della quota di Tencent è chiaramente un tentativo di rafforzare la propria posizione con Kadokawa e, di conseguenza, con FromSoftware. Il colosso cinese è noto per le sue partecipazioni in numerose aziende videoludiche di successo, tra cui Epic Games, Ubisoft e Riot Games giusto per citarne alcune, e in questo modo potrebbe "allungare le mani" su altri asset importanti.

Parlando di Ubisoft nello specifico, qualche mese fa ci fu una trattativa importante con Tencent dalla quale pensavamo di poter vedere una fusione totale, a un certo punto.