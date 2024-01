Tekken 8, Zafina scatena Azazel nel nuovo trailer

Bandai Namco si sta ormai preparando definitivamente all'imminente lancio di Tekken 8, proseguendo con i suoi trailer dedicati a ogni singolo personaggio del roster.

Gli sviluppatori ci hanno già svelato interamente quali saranno tutti i combattenti disponibili fin dal lancio dell'ottavo capitolo (che potete prenotare su Amazon), ma con i trailer abbiamo l'opportunità di vedere da vicino non solo i nuovi design, ma anche la loro evoluzione rispetto ai precedenti capitoli.

Pochi giorni dopo averci mostrato Alisa Bosconovitch, il nuovo trailer di Tekken 8 mette l'accento su un'altra elegante ma letale combattente: si tratta di Zafina, altro personaggio comparso per la prima volta in Tekken 6 e che si rivelò di fondamentale importanza per quel capitolo.

Zafina è riuscita a sigillare il demone Azazel nel suo braccio sinistro, con l'aiuto di Claudio Serafino e Ling Xiaoyu, ma sembra che ormai stia facendo sempre più fatica a tenerlo a bada, come viene fatto notare in uno speciale intro condiviso con il capo dei Cacciatori Sirius.

Un aspetto che viene rispecchiato anche nel suo nuovo moveset: come potete vedere nel suo trailer ufficiale, le eleganti mosse di Zafina vengono combinate dai brutali e devastanti colpi inflitti con il braccio di Azazel, con un interessante mix di velocità e potenza.

La nuova Rage Art in particolare ci vede pronti a scatenare Azazel in tutta la sua potenza, lasciando anche intendere quanto la lottatrice arrivata da Tekken 6 ormai non riesca quasi più a controllare il suo "demone interiore".

Ricordiamo che Tekken 8 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 26 gennaio 2024: se siete curiosi di provarlo prima dell'uscita ufficiale, potete scaricare una speciale demo dedicata su console e PC.

Bandai Namco sta anche lavorando a diverse impostazioni speciali per favorire l'accessibilità, ma sfortunatamente sembra che un filtro per daltonici stia causando più problemi che altro, con tanto di emicranie e vertigini.