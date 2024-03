System Shock Remake arriva su console: ecco la data di uscita

Il ritorno di System Shock Remake è stato uno di quelli importanti e, dopo l'attesa release su PC dello scorso anno, da maggio il remake della leggendaria avventura cyberpunk arriverà su PS5 e Xbox Series X|S.

Dopo essere uscito nel maggio del 2023 su PC, System Shock Remake ritorna quasi dopo un anno esatto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S il 21 maggio.

Advertisement

L'ultimo trailer pubblicato (lo trovate qui sotto) offre una panoramica della storia del gioco e della grafica rinnovata. Al momento, lo sviluppatore Nightdive Studios non ha rivelato alcuna funzionalità esclusiva della console o dettagli sulle impostazioni delle prestazioni.

L'annuncio della data di uscita di System Shock Remake potrebbe nascondere anche delle novità potenzialmente interessanti per chi possiede il gioco già su PC.

In occasione di una delle dichiarazioni effettuate durante la campagna Kickstarter, il team ha mantenuto il rilascio della patch 1.2 per fornire "parità di funzionalità con le versioni console".

«Ciò che questo significa effettivamente è che i nostri giocatori su PC otterranno la migliore versione del gioco e godranno della stessa esperienza dei nostri amici su console», scrisse il team di sviluppo, confermando poi che la patch per PC sarebbe arriva online all'inizio del 2024.

Vedremo se l'uscita su console potrà coincidere esattamente con l'arrivo dell'aggiornamento anche su PC.

System Shock Remake è uno di quei giochi che non dovreste lasciare indietro perché, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, «è un gioco dedicato in primis ai fan storici che, pur non andando a rivoluzionare il genere come fece il suo predecessore, ha tutte le cose al suo posto.»

Se vi piace il genere, oppure lo volete scoprire, vi consigliamo caldamente di recuperare Prey, uno dei suoi tanti eredi spirituali che potete recuperare su Amazon al miglior prezzo.