Symphony of the Night potrebbe essere nel futuro di Netflix

La terza stagione di Castlevania: Nocturne non è ancora confermata, ma a quanto pare non è neanche esclusa.

I registi Sam e Adam Deats hanno sottolineato che il destino della serie dipende tanto da Netflix quanto dai fan, lasciando la porta aperta a nuove esplorazioni nell’universo di Castlevania (che trovate su Amazon).

«L'universo di Castlevania è vasto, ci sono moltissime direzioni in cui potremmo andare,» ha spiegato Adam Deats in un’intervista con Collider.

E ancora: «Io e Sam abbiamo sicuramente delle idee che ci piacerebbe sviluppare. Vorremmo realizzare una terza stagione, ma tutto dipende dagli dei di Netflix e dal pubblico, che devono aiutarci a definire il percorso.»

Sam Deats ha aggiunto: «Abbiamo sempre desiderato realizzare un adattamento di Symphony of the Night (grande classico dell'era a 32-bit, NdR]. Tuttavia, come ha detto Adam, l'universo di Castlevania offre molte possibilità. Non è la prima volta che ci troviamo davanti a un punto interrogativo tra una stagione e l'altra.»

Castlevania: Nocturne è il sequel della serie Netflix originale Castlevania, andata in onda per quattro stagioni dal 2017 al 2021 e basata sui videogiochi Konami.

Ambientata nel XVIII secolo durante la Rivoluzione Francese, Nocturne segue le vicende di Richter Belmont, un cacciatore di vampiri discendente di Trevor Belmont e Sypha Belnades. Richter si trova a fronteggiare l'ascesa del Vampiro Messia, cercando di scongiurare un’apocalisse sovrannaturale.

La prima stagione è stata rilasciata nel 2023, mentre la seconda è arrivata su Netflix all’inizio di questo mese.

Il futuro di Castlevania: Nocturne dipenderà quindi dall’entusiasmo dei fan e dall’interesse dimostrato per la serie. La prospettiva di un adattamento di Symphony of the Night è sicuramente allettante per i fan di lunga data.

Tuttavia, il richiamo all'interazione del pubblico per guidare il futuro della serie riflette una realtà ormai comune nel panorama delle produzioni streaming: l'engagement degli spettatori è diventato il vero motore creativo.

Se amate Castlevania, ora è il momento di farvi sentire. Guardare, commentare e condividere la serie potrebbe fare la differenza. Senza contare che la serie sarà presto trasformata anche in un vero e proprio musical.