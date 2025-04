Switch 2 sarà in grado di fare girare Grand Theft Auto 6?

Dall'annuncio delle prime specifiche ufficiali di Nintendo Switch 2, è emersa una domanda ricorrente tra gli appassionati, ossia se la nuova console sarà in grado di supportare un titolo ambizioso come Grand Theft Auto 6.

Secondo molti utenti su Reddit, la risposta sarebbe negativa. L'ipotesi di un porting del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) sulla futura console ibrida di Nintendo ha suscitato numerose critiche, soprattutto in merito alle capacità hardware del dispositivo.

Un utente, solohack3r, ha commentato: «Sul subreddit Nintendo dicevano che è più potente di Series S. Dove sono le prove?». Mentre un altro, Corvo_Attano-, ha aggiunto con sarcasmo: «A questo punto sono abbastanza sicuro che la memoria di Switch 2 non riuscirebbe nemmeno a contenere GTA 6».

L’idea che una console portatile, seppur migliorata rispetto alla generazione precedente, possa gestire un titolo sviluppato per PS5 e Xbox Series X/S appare complessa da sostenere.

GTA 6 è stato concepito per sfruttare a pieno l’hardware delle console di nuova generazione, e un eventuale porting per Switch 2 difficilmente potrebbe mantenere inalterata l’esperienza originale.

Tuttavia, non si può escludere del tutto la possibilità. Alcuni sviluppatori hanno suggerito che la nuova console Nintendo potrebbe essere in grado di gestire versioni ottimizzate di titoli particolarmente esigenti, come Cyberpunk 2077.

In tal caso, si tratterebbe comunque di edizioni alleggerite, con compromessi sul fronte grafico e tecnico, frame rate limitato e una forte ottimizzazione.

L’idea di vedere GTA 6 su Switch 2 solleva quindi più dubbi che certezze. Del resto, Nintendo ha sempre privilegiato l’innovazione e la portabilità rispetto alla pura potenza di calcolo.

Parlando ancora di GTA 6, a quanto pare l'ipotetico prezzo di 100 euro fa tremare i fan, ma il vero punto di discussione è il contenuto a pagamento legato al multiplayer di GTA Online: leggi i dettagli.