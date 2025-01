Switch 2, presunti dettagli su dock e caricatore

Nuovo leak su Nintendo Switch 2, questa volta da parte della stimata consulente culturale e sull'accessibilità Laura Kate Dale.

I dettagli sulla tanto attesa nuova console Nintendo (la Switch originale la trovate su Amazon) continuano a fioccare, in attesa di un annuncio ufficiale.

Del resto, proprio di recente un brevetto sembra aver confermato l’integrazione della tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling), sviluppata da NVIDIA per Switch 2.

La nuova indiscrezione riguarda l'immagine di quella che sembrerebbe essere la dock della prossima console di Nintendo, offrendo piccoli ma interessanti dettagli tecnici (via NL).

L'immagine condivisa mostra informazioni su input e output di voltaggio della dock. Secondo quanto riportato troveremo:

Input: 20V

Output: 15V

In confronto, la dock della Switch OLED ha sia input che output di 15V. Questa discrepanza suggerisce un cambiamento significativo nel design o nelle funzionalità.

Un altro dettaglio riguarda il caricatore: secondo Dale, Switch 2 dovrebbe includere un caricatore da 60W, molto più potente rispetto a quello attuale da 39W.

Questo cambio potrebbe implicare che i vecchi caricatori di Switch 1 non saranno compatibili con la nuova console, confermando un leak precedente di un utente Reddit chiamato "NextHandheld".

Perché un voltaggio maggiore? Non è ancora chiaro il motivo dietro l'incremento del voltaggio in ingresso.

Tuttavia, una teoria plausibile è che potrebbe essere legato a nuovi accessori o all'aggiunta di uno slot USB extra, che potrebbe richiedere maggiore energia.

In parallelo, è emerso anche un leak riguardante il Joy-Con sinistro della nuova console. Questo includerebbe un misterioso sensore ottico, che ha portato molti a ipotizzare che il controller potrebbe essere utilizzato come un mouse, espandendo le possibilità di interazione.

Ogni nuovo dettaglio alimenta la curiosità attorno alla prossima generazione di Switch. Tra una dock più potente e accessori (potenzialmente) innovativi, Nintendo sembra prepararsi a un significativo passo avanti rispetto alla console originale.

Per ora, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale, che secondo me non si farà attendere ancora a lungo.