Switch 2 potrebbe risolvere due problemi del Nintendo eShop

L'evoluzione dell'eShop sulla nuova Nintendo Switch 2 si preannuncia come una delle risposte più attese alle critiche che hanno accompagnato lo store digitale negli ultimi anni.

La lentezza nella navigazione e la proliferazione di titoli di bassa qualità hanno rappresentato per lungo tempo i punti deboli di una piattaforma digitale che non è riuscita a tenere il passo con le aspettative degli utenti.

Con il lancio della nuova console previsto per giugno (e che potete preordinare su Amazon), Nintendo ha finalmente svelato i dettagli di un rinnovamento sostanziale del proprio ecosistema digitale, concentrandosi su prestazioni ottimizzate e nuovi strumenti di scoperta che potrebbero trasformare radicalmente l'esperienza d'acquisto.

Durante un recente incontro con gli sviluppatori, i dirigenti della casa di Kyoto hanno confermato che il nuovo eShop beneficerà di significativi miglioramenti tecnici, sfruttando appieno le potenzialità hardware della Switch 2.

La piattaforma digitale è stata riprogettata per gestire in modo fluido la visualizzazione di un ampio catalogo di giochi, eliminando i fastidiosi rallentamenti che caratterizzavano la versione precedente.

L'interfaccia riprogettata non rappresenta però solo un semplice aggiornamento tecnico, ma riflette un cambio di filosofia nell'approccio alla distribuzione digitale.

«Crediamo che l'atto stesso di trovare il gioco che si desidera giocare sia parte integrante dell'esperienza del sistema di gioco», ha dichiarato Takuhiro Dohta, direttore senior per la pianificazione e lo sviluppo dell'intrattenimento di Nintendo, sottolineando come la navigazione dello store non sia più considerata un semplice strumento funzionale ma un elemento dell'esperienza complessiva offerta dalla console.

La vera innovazione del nuovo eShop risiede nella funzionalità "Game Finds for You", un sistema di raccomandazione personalizzata che rappresenta la risposta di Nintendo al problema della visibilità dei titoli all'interno di un catalogo sempre più affollato.

Questa funzione mostrerà agli utenti una presentazione di giochi basata su vari criteri: titoli in linea con gli interessi espressi nella lista dei desideri, giochi popolari tra gli amici o tendenze emergenti nel catalogo.

Questo approccio potrebbe finalmente risolvere il problema della visibilità per molti giochi di qualità che attualmente vengono sommersi dal flusso continuo di nuove uscite, spesso di dubbia qualità.

L'introduzione di questi miglioramenti arriva in un momento strategico per Nintendo, con il lancio di Switch 2 fissato per il 5 giugno e l'apertura ufficiale dei preordini prevista per il 9 aprile.

Diversi titoli sono già stati confermati per il debutto della piattaforma, mentre altri riceveranno aggiornamenti specifici per sfruttare le caratteristiche avanzate di Switch 2, anche se è già polemica sul prezzo dei giochi.