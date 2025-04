Switch 2 non va bene per chi vuole «console potenti», per Nintendo

Nonostante Switch 2 sia innegabilmente un notevole passo in avanti rispetto alle attuali console ibride, Nintendo non vuole che i suoi fan si facciano l'idea sbagliata: la casa di Kyoto non ha ancora intenzione di fare concorrenza a PlayStation e Xbox dal punto di vista dell'avanguardia tecnica.

Poco dopo la fine del Nintendo Direct dedicato, è stato pubblicato un lungo Q&A dedicato a Switch 2 sul sito ufficiale, tramite l'apposita sezione "Chiedi allo sviluppatore".

GameSpot ha segnalato in particolar modo un commento di Takuhiro Dohta, direttore del progetto Nintendo Switch 2, che spiega come l'obiettivo di Nintendo non sia mai stato quello di proporre il miglior hardware possibile: ve lo riproponiamo qui di seguito, integralmente dal capitolo 4 del Q&A.

«Sin dall’inizio dello sviluppo, volevamo che Switch 2 fosse una console capace di far divertire un’ampia gamma di giocatori. Questo non è cambiato rispetto a Switch. Volevo anche creare un’esperienza godibile dal più ampio numero di giocatori possibile, piuttosto che qualcosa di specifico per chi preferisce console potenti. Perciò, volevamo un nome che comunicasse ai nostri potenziali clienti che, se state prendendo in considerazione l’idea di acquistare uno Switch, Nintendo Switch 2 è la console più recente».

Mi permetto solo di fare una battuta e sottolineare che di sicuro il prezzo scelto per console e videogiochi non dimostra questa mentalità, visto che è più in linea con le "console potenti" disponibili sul mercato.

In ogni caso, Nintendo ha chiarito di aver preso in considerazione anche il nome "Super Nintendo Switch" per la sua console, come richiamo nostalgico alla storica console a 16-bit Super Nintendo Entertainment System: un'idea che alla fine è stata bocciata per non rischiare di creare confusione tra i consumatori.

L'idea era infatti segnalare fin da subito agli utenti che hanno già acquistato giochi per Switch, o che hanno intenzione di farlo (li trovate su Amazon, se volete supportare il nostro lavoro) che Switch 2 è la console più recente, non una nuova edizione delle console già esistenti.

Un errore che era già stato commesso in passato con WiiU, esperienza che non dubito essere ancora fresca nella mente di Nintendo. Speriamo solo che con questi prezzi non si debba assistere al bis.