Una delle novità più discusse dei nuovi controller Joy-Con 2 è sicuramente l'inclusione del Tasto C, un pulsante che serve a tutti gli effetti solo come scorciatoia per accedere a GameChat.

La videochat di Switch 2 richiede necessariamente un abbonamento a Nintendo Switch Online e la necessità di registrare un numero di telefono, oltre ovviamente a una webcam per chi vuole mostrare anche il proprio volto (trovate la telecamera ufficiale su Amazon, se interessati): tutte limitazioni che potrebbero portare diversi utenti a non sfruttare mai questa funzionalità.

Se anche voi fate parte dei fan che ritengono questo pulsante "inutile" e non vogliono rischiare di accedere a GameChat premendo il pulsante per errore, vi farà felici sapere che la funzionalità del tasto C può essere modificata facilmente e a vostro piacimento.

Una delle tante impostazioni segrete di Nintendo Switch 2, segnalata anche dagli utenti sul forum ResetEra, riguarda infatti la possibilità di modificare la mappatura dei pulsanti: questo riguarda anche e soprattutto il tasto C, a cui potrete assegnare una funzione alternativa.

Non dovete fare altro che accedere al menù delle Impostazioni, per poi dirigervi su Accessibilità e infine su "Cambia mappatura dei pulsanti": selezionate il Joy-Con 2 da impugnare sulla mano destra e procedete liberamente con la modifica.

Personalmente vi consiglio di modificare la funzionalità nel tasto Cattura, così da poter effettuare screenshot anche con la mano destra, o modificarlo nel pulsante Home, visto che è già vicino al "vero" pulsante.

In alternativa, potreste addirittura scegliere di disattivarlo interamente, rendendolo a tutti gli effetti solo un pulsante "cosmetico" senza alcuna effettiva utilità. Sempre meglio che rischiare di aprire una funzionalità che non desiderate, dopo tutto.

Nintendo Switch 2 non vi richiederà di impostare la funzionalità originale del tasto C su altri pulsanti, motivo per il quale potrete semplicemente "cancellare" GameChat dai vostri Joy-Con 2 e non pensarci più.

Se volete scoprire altri segreti che potrebbero migliorare la vostra esperienza con Switch 2, nelle scorse ore vi ho segnalato altre impostazioni "nascoste" che potreste voler modificare subito.