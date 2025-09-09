Le stelle del calcio mondiale hanno scoperto il loro nuovo valore digitale con la pubblicazione delle valutazioni ufficiali di EA Sports FC 26, che quest’anno porta con sé una distribuzione inedita dei top player.

Mohamed Salah e Kylian Mbappé condividono la vetta con un overall di 91, ma la vera sorpresa arriva dal settore femminile: Aitana Bonmatí e Alexia Putellas del Barcellona raggiungono la stessa valutazione, sancendo un equilibrio mai visto prima tra calcio maschile e femminile.

Tra le novità più discusse c’è Lamine Yamal: a soli 18 anni il talento del Barcellona vola a quota 89, con un incremento di 8 punti rispetto all’edizione precedente. È la valutazione più alta mai registrata per un diciottenne nella storia del franchise, anche se il record assoluto resta a Wayne Rooney con 93 punti in FIFA 06. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, invece, superarono l’attuale punteggio di Yamal solo dopo aver compiuto vent’anni, a conferma della portata storica di questo exploit.

Yamal incarna perfettamente la filosofia di EA Sports di riconoscere subito i talenti emergenti, premiando prestazioni reali che hanno già cambiato le gerarchie del calcio europeo. Una crescita digitale che riflette la sua rapida ascesa nei campi, dove ha dimostrato maturità e tecnica sorprendenti per la sua età.

Non tutti, però, escono rafforzati da queste valutazioni. Rodri scivola a 90 dopo una stagione segnata dagli infortuni, raggiungendo il compagno Erling Haaland, mentre Harry Kane si ferma a 89 dopo un’annata non brillante al Bayern Monaco. Al contrario, Raphinha guadagna spazio con 89 punti grazie alla stagione positiva al Barcellona, mentre Achraf Hakimi cresce di 5 punti e arriva anch’egli a quota 89, segnalando la sua importanza nella gerarchia dei terzini.

Il calcio femminile vive un momento di particolare splendore, Bonmatí e Putellas guidano la classifica con 91 punti, mentre Caroline Graham Hansen completa il podio con 90. Alessia Russo e Mariona toccano entrambe quota 89, segnando un riconoscimento importante per il loro rendimento con Arsenal e nazionale.

Tra i portieri il trono è condiviso: Gianluigi Donnarumma, fresco di passaggio al Manchester City, si unisce ad Alisson e Courtois a quota 89, confermando un equilibrio perfetto tra i migliori estremi difensori del panorama internazionale.

EA Sports FC 26 si presenta quindi come uno specchio fedele delle dinamiche del calcio contemporaneo: giovani fenomeni in ascesa, veterani che consolidano o perdono terreno e un settore femminile sempre più centrale nelle gerarchie globali.