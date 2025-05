Super Mario Galaxy 2 compie 15 anni, sarebbe bello poterlo rigiocare facilmente

Il tempo vola in sella a uno Yoshi tra gli astri, e ci ricorda che sono passati 15 anni dall'uscita di Super Mario Galaxy 2.

Il capolavoro per Nintendo Wii venne pubblicato infatti il 23 maggio 2010, mostrandoci un sequel diretto di un titolo che sembrava impossibile potesse migliorare in qualche modo.

Invece, proprio come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'uscita di Super Mario Galaxy 2 ci mostrò un videogioco capace di essere una vera e propria evoluzione, che ha saputo elevare ulteriormente gli standard del genere platform 3D, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori giochi mai creati da Nintendo.

Annunciato per la prima volta all'E3 2009, Super Mario Galaxy 2 arrivò sul mercato con l'arduo compito di superare il suo predecessore, un'impresa che molti consideravano quasi impossibile.

Una delle novità più apprezzate fu il ritorno trionfale di Yoshi, che offrì nuove possibilità di esplorazione e interazione con gli ambienti, grazie alle sue abilità uniche come la lingua estensibile e i poteri acquisiti tramite l'assunzione di frutti speciali. Anche i nuovi power-up, come Mario Nuvola e Mario Roccia, contribuirono a variare il gameplay, introducendo sfide inedite e modi creativi per superare gli ostacoli gravitazionali.

La sua influenza è ancora visibile nel panorama dei giochi moderni, e la sua legacy continua a ispirare sviluppatori e giocatori in tutto il mondo. Un vero e proprio classico senza tempo, che ha saputo brillare ancora più intensamente nella galassia dei videogiochi.

Per questo sarebbe bello poterlo riscoprire sulle piattaforme attuali, come Nintendo Switch, senza doversi inventare strani giri di emulazione o finanziare gli strozzini del mercato del retrogaming.

Magari anche comprando una collection come Super Mario 3D All-Stars, se solo Nintendo non avesse deciso di pubblicarla solo per un periodo limitato in una delle operazioni più incomprensibili dell'epoca recente della Grande N.

E pensare che proprio Galaxy 2 sembra che dovesse essere incluso nel citato pacchetto, ma venne scartato all'ultimo per motivazioni non meglio conosciute.

Nel festeggiare un bellissimo compleanno di Super Mario Galaxy 2, che inevitabilmente mi fa sentire sempre più vecchio, rievochiamo i ricordi di un capolavoro straordinario domandandoci ancora una volta come possiamo fare per salvare i videogiochi dall'oblio.