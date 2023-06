Super Mario Bros. Wonder, i fan sono preoccupati per la voce di Mario (e Wario)

L'ultimo Nintendo Direct ha svelato gli annunci che molti fan di Mario stavano aspettando da tempo: è finalmente arrivato il momento di scoprire un nuovo gioco in 2D con l'idraulico più amato di sempre, con Super Mario Bros. Wonder.

Il nuovo platform ci permetterà di scoprire nuovi potenziamenti e uno stile grafico unico, abbandonando la formula "New" — sia di nome che di fatto — adottata fin dal primo capitolo su Nintendo DS (potete recuperare New Super Mario Bros. U Deluxe su Amazon).

Advertisement

Tuttavia, il trailer di presentazione di Super Mario Bros. Wonder — così come quello di WarioWare Move It, altra sorpresa del Nintendo Direct — hanno fatto preoccupare i fan storici, dato che la voce di Mario (e Wario) non sembrerebbe essere la stessa.

Kotaku segnala infatti che la community ha iniziato a discutere fortemente, con tantissimi fan che hanno iniziato a chiedersi se quella fosse davvero la voce di Charles Martinet o se lo storico doppiatore fosse stato rimpiazzato senza dire nemmeno una parola.

Alcune frasi iconiche sembrano effettivamente pronunciate con una tonalità diversa da quella che ricordano i fan, ma c'è anche da dire che Nintendo ha riciclato le stesse frasi per tantissimi anni e che questa sarebbe la prima volta dopo tanto tempo che sono state registrate voci inedite.

Del resto, ascoltando più attentamente le voci, secondo la nostra opinione non sembra poi esserci così tanta differenza rispetto alle vecchie iterazioni, se non per un timbro di voce ovviamente diverso rispetto al passato.

Sembra inoltre improbabile che Nintendo possa scegliere di fare un recast di Charles Martinet, ormai diventato iconico nell'immaginario collettivo, senza nemmeno rendergli omaggio.

Ovviamente, dato che comunque le opinioni si stanno moltiplicando nel web, restiamo in attesa di eventuali commenti di Nintendo — o dallo stesso Martinet — per chiarire una volta e per tutte il dubbio della community: nel frattempo, ricordiamo che l'uscita di Super Mario Bros. Wonder è prevista per il 20 ottobre 2023.

Ricordiamo che durante il Nintendo Direct è arrivata un'altra gradita sorpresa per i fan più nostalgici: il remake di Super Mario RPG è ufficiale!

Inoltre, la casa di Kyoto ha anche svelato che la Principessa Peach sarà protagonista di un gioco inedito, attualmente ancora senza nome e previsto per il 2024.