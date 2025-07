Ottime notizie per i fan storici dell'idraulico più famoso del mondo: Super Mario Bros. - Il film 2 punterà forte sul coinvolgimento del pubblico più affezionato.

L'annuncio arriva direttamente da Chris Meledandri, produttore del film, che durante l'ultima assemblea generale degli azionisti Nintendo ha sottolineato l’intenzione di realizzare un sequel pensato prima di tutto per i “core fan” della saga.

Meledandri ha spiegato che il team Illumination sta lavorando fianco a fianco con Nintendo per garantire una pellicola capace di soddisfare chi conosce Mario da una vita, pur mantenendo l’accessibilità per il grande pubblico.

Un equilibrio non semplice, ma che il primo film — con oltre un miliardo di dollari incassati e che trovate su Amazon — ha già dimostrato di poter raggiungere.

E a rafforzare questa direzione c’è anche una vecchia dichiarazione dell’attore Keegan-Michael Key, voce di Toad, che lo scorso autunno aveva promesso “deep cuts” nel sequel.

In altre parole, personaggi minori o poco conosciuti dell’universo di Mario potrebbero trovare spazio nel nuovo film, con richiami pensati per chi ha seguito il franchise sin dagli anni ’80.

La data d’uscita di Super Mario Bros. - Il film 2 è fissata per il 3 aprile 2026, ma per ora non ci sono notizie sul primo teaser trailer.

Tuttavia, è plausibile che Nintendo possa svelare qualcosa durante un prossimo Direct, magari con l’annuncio del nuovo cast (e la conferma di quello originale).

L’unico volto che sembra in dubbio è quello di Spike, doppiato da Sebastian Maniscalco, che ha lasciato intendere di non essere certo del suo ritorno.

Intanto, cresce anche la curiosità su un possibile nuovo videogioco di Mario legato all’uscita del film. Super Mario Bros. Wonder ha seguito il primo film con tempismo perfetto, e viste le vendite eccellenti, Nintendo potrebbe replicare la strategia anche nel 2026 — magari con un nuovo titolo per Switch 2. Ma al momento, i piani restano ancora coperti da una coltre di silenzio.

Una cosa però è certa: i fan hardcore, questa volta, non verranno messi in secondo piano. Senza contare anche altri film targati Nintendo in cantiere.