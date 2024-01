Ieri, lo sviluppatore Rocksteady Studios ha messo offline il suo nuovo sparatutto multiplayer live-service ambientato nell'universo di Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill The Justice League.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, è stato messo offline dopo che alcuni giocatori dell'Early Access hanno riscontrato un bug di completamento della storia.

Advertisement

Rocksteady ha dichiarato che per risolvere il problema era necessario mettere offline il gioco, che di base è un always-online.

Circa sei ore dopo, lo studio ha dichiarato di aver identificato il problema che ha causato il bug.

Più nel dettaglio, è stata confermata una manutenzione programmata che è durata circa un'ora e mezza.

«La nostra manutenzione programmata è stata completata. Il gioco Suicide Squad è di nuovo online, quindi prendete la vostra Squadra e tornate a Metropolis!», si legge nel post.

Tutto questo per dire che Suicide Squad: Kill The Justice League è di nuovo online e giocabile se avete acquistato la Deluxe Edition.

Ad ogni modo, resta qualche perplessità: al momento in cui scriviamo, infatti, le copie review sono ancora latitanti, lasciando intendere che non sarà possibile uscire con la recensione al day-one.

Suicide Squad: Kill The Justice League arriverà in ogni caso su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC venerdì 2 febbraio.

Non ci resta quindi che attendere pochissimi giorni prima di scoprire di che pasta è fatto il ritorno di Harley Quinn e soci.

Restando in tema, ricordiamo che il nuovo gioco della Suicide Squad vanterà anche l’apparizione speciale di Batman.

Ma non solo: Rocksteady ha da poco rivelato i requisiti di sistema per PC di Suicide Squad: Kill the Justice League che, a quanto pare, non richiederà un hardware di fascia alta.

Infine, sembra proprio che Batman: Arkham Asylum abbia quella che i fan considerano la peggiore boss fight di sempre, ossia il combattimento contro Joker.