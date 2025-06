L'estate è fatta anche per picchiarsi duramente ai picchiaduro, si sa, e Street Fighter 6 si prepara alla bella stagione con l'arrivo di un nuovo personaggio e dei nuovi costumi per gli ultimi ingressi nel roster del titolo Capcom.

M. Bison, Terry Bogard e Mai Shiranui sfoggeranno nuovi look unici, mentre la carismatica Elena farà il suo debutto in Street Fighter 6.

Un debutto che è un ritorno, ovviamente, perché Elena è una vecchia conoscenza dei fan di Street Fighter e nel suo primo trailer aveva già dimostrato le sue capacità.

Nelle sue vecchie apparizioni, Elena era capace di curarsi durante le combo. Una dinamica di gameplay che ha fatto sempre discutere i fan di Street Fighter e che, a quanto pare, tornerà in qualche modo anche in questa nuova incarnazione della serie.

Insieme all'ingresso del nuovo personaggio, saranno disponibili anche i costumi 3 per gli ultimi personaggi ovvero M. Bison, Terry Bogard, Mai Shiranui ed Elena stessa.

E sono stupendi come sempre:

Ogni costume è stato pensato per riflettere lo stile e la personalità unica di ogni combattente, offrendo ai giocatori nuove opzioni per personalizzare i propri lottatori preferiti.

Preparatevi a vedere M. Bison con un look più moderno e minaccioso, Terry Bogard sfoggiare un'inedita divisa sportiva, Mai Shiranui in un elegante kimono sportivo, ed Elena con un abbigliamento più tradizionale e colorato, che la distingue ulteriormente.

L'arrivo di Elena il prossimo 5 giugno segna la chiusura del cast di personaggi DLC del Pass Personaggi dell'Anno 2 di Street Fighter 6, che ha già visto l'introduzione di M. Bison, Terry Bogard e Mai Shiranui.

Elena e i nuovi costumi arrivano giusto in tempo per il lancio di Nintendo Switch 2, per altro. Se avete intenzione di recuperare il picchiaduro sulla nuova console Nintendo, però, vi consigliamo di stare attenti alle versioni fisiche.