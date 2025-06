Street Fighter 6 continua a rimpinguare il roster e, come di consueto, Capcom ha deciso di pescare personaggi dal passato per soddisfare i giocatori che acquisteranno il nuovo pass dell'Anno 3.

Capcom ha infatti svelato durante la Summer Game Fest 2025 i quattro nuovi lottatori che entreranno nell'arena digitale nel corso dei prossimi mesi.

L'annuncio è arrivato attraverso un video abbastanza surreale che ha visto protagonista il wrestler professionista Kenny Omega, che si è trasformato in ciascuno dei quattro personaggi annunciati attraverso costumi e interpretazioni teatrali.

Il trailer ha offerto non solo un'anteprima visiva dei design aggiornati, ma anche un assaggio concreto del gameplay, mostrando in particolare le mosse caratteristiche di uno dei combattenti più attesi della lineup.

Eccoli qui:

L'estate 2025 segnerà il ritorno di Sagat, il leggendario imperatore del Muay Thai che ha terrorizzato gli avversari sin dai tempi di Street Fighter 2. Le sequenze di gameplay rivelate mostrano il veterano villain eseguire la sua letale combinazione di Tiger Shot, Tiger Uppercut e Tiger Knee contro l'eterno rivale Ryu.

L'autunno porterà invece C. Viper, l'agente segreto che ha debuttato in Street Fighter 4 con il suo arsenale tecnologico e uno stile di combattimento basato su gadget elettronici.

Il calendario si estende fino alla primavera del 2026, quando arriverà Alex, il grappler newyorkese che i fan hanno imparato ad amare durante l'era Street Fighter 3.

La vera sorpresa della lineup è rappresentata da Ingrid, programmata per la fine della primavera 2026. Questo personaggio rappresenta una scelta coraggiosa da parte degli sviluppatori, considerando le sue apparizioni limitate nella serie principale. La giovane combattente ha fatto il suo debutto in Capcom Fighting Evolution nel 2004, per poi riapparire in Street Fighter Alpha 3 MAX su PlayStation Portable nel 2006.

Questa terza stagione di contenuti aggiuntivi consolida la strategia a lungo termine di Capcom per mantenere Street Fighter 6 rilevante nel panorama competitivo, dopo la conclusione dell'Anno 2 e l'arrivo dell'ultimo personaggio dedicato.