Street Fighter 6, una mod sconvolgente interrompe un torneo

La community di Street Fighter 6 si è subito divertita a creare delle mod per cambiare gli abiti dei protagonisti del picchiaduro di Capcom. Ma non tutte le mod sono innocenti e, come avrete intuito, una di queste ha creato un certo imbarazzo in un torneo molto importante.

A farne le spese è la povera Chun-Li, da sempre omaggiata e amata dai fan di Street Fighter in tanti modi (statuette su Amazon incluse) in tanti modi.

Advertisement

Tra questi ci sono le mod che cambiano gli abiti della combattente, fino a toglierli ovviamente.

Le cosiddette "nude mod" sono diffuse ormai da tantissimo tempo e fanno parte un po' del folklore della community dei videogiochi.

Ma bisogna saper mettere un limite soprattutto nei contesti pubblici, come il torneo di Street Fighter 6 in cui ad un certo punto è apparsa una Chun-Li in costume adamitico.

Come potete vedere dalla clip qui sotto diffusa su X, gli organizzatori si sono accorti troppo tardi della mod attiva:

Mostra contenuto nascosto Street Fighter tournament host forgets to turn off his nude mod... pic.twitter.com/87Hz0TP7Vz — ๐•น๐–Ž๐–ˆ๐–๐–”๐–‘๐–†๐–˜ ๐•ฏ๐–Š๐•บ๐–—๐–Ž๐–” (@nicholasdeorio) July 31, 2023

Nella clip, i commentatori non sono in grado di nascondere le loro risate all'inizio della partita, prima che il feed video si interrompa dal filmato del gameplay.

L'incidente, come riporta VGC, è sorto perché il caster che stava mostrando i match in modalità spettatore aveva dimenticato di disattivare le mod, tra cui la nude mod di Chun-Li.

Le mod si attivano infatti solamente se sono installate sul singolo PC, pertanto questo ha reso evidente l'eccessiva passione (per così dire) del caster per la storica combattente della saga di Street Fighter.

Merito della passione dei giocatori per Street Fighter 6, che in queste ore hanno scoperto anche un segreto molto divertente nel gioco.

Chissà se ci saranno altri segreti da scoprire in futuro. Intanto Capcom ha parlato dei contenuti delle prossime stagioni.

Intanto Rashid è arrivato in Street Fighter 6 e per un po' ha portato il vero panico.