Street Fighter 6 in sconto su Instant Gaming! -32%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di Street Fighter 6 a soli 40,99€, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 19,01€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

Street Fighter 6, sesto capitolo della famosissima saga di giochi di lotta prodotti da Capcom, si svolge in un universo completamente nuovo e propone un sistema di combattimento sofisticato che rivoluziona diversi aspetti dell'esperienza di gioco.

Notabilmente, Street Fighter 6 offre due modalità di comandi, una moderna e una classica, permettendo ai giocatori di scegliere la configurazione più adatta al loro livello di competenza. Un'altra innovazione rilevante è la modalità "World Tour", in cui è possibile esplorare Metro City con il proprio avatar e scoprire le proprie aree di forza.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che "Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare. Un cast di personaggi eterogeneo e ben caratterizzato sia a livello estetico che di gameplay, un combat system nuovo, vario e soprattutto estremamente divertente, tantissime modalità diverse, tra cui il World Tour, che è in pratica un gioco a parte, e un netcode solidissimo anche contro avversari d'oltreoceano: non c’è abbastanza spazio per elencare tutti i pregi del nuovo capolavoro di Capcom, che, oltre a una cura maniacale di ogni aspetto, presenta numerosi dettagli e accortezze che lo rendono ancora più bello e godibile".

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro giochi preferiti ad un prezzo inferiore, tra cui i migliori giochi per PS5. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante e di seguire la nostra area dedicata del sito per non perdere le ultime offerte.