Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sarà dal day-one su Game Pass: scopriamolo

I videogiochi possono avere il potere di trascinare in atmosfere dal grande fascino folkloristico e, considerando quanto abbiamo visto qualche giorno fa per Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, sembra proprio che presto avremo un nuovo esponente di questa categoria.

Il gioco action strategico di Capcom, che ha avuto ampio spazio durante Xbox Partner Preview, è ambientato in un universo dichiaratamente ispirato dal folklore giapponese e arriverà nel corso del 2024, debuttando direttamente su Game Pass fin dal day-one.

Ma quali sono le sue caratteristiche chiave? Attraverso un post su Xbox Wire, vediamo i dettagli più interessanti svelati direttamente dal director Shuichi Kawata.

Salvare il monte Kafuku

Le vicende del gioco prendono piede quando un misterioso male si impadronisce del monte Kafuku, causando il furto delle dodici maschere in esso custodite - e che portano con sé dei poteri divini.

Per questo motivo vestiremo i panni di Soh che, insieme a Yoshiro, dovrà cercare di ripulire i villaggi dal male, recuperando le maschere e sfruttandone i poteri per riportare il monte Kafuku al suo vecchio splendore.

Ogni maschera avrà un potere divino diverso, spiegano gli autori, e saranno tutte di importanza fondamentale per proteggere Yoshiro.

Inoltre, potremo collaborare con gli abitanti dei villaggi salvati per approcciare i nostri incarichi e mettere all'angolo il male.

Come funzionerà il gameplay di Kunitsu-Gami

Le meccaniche di gameplay di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vogliono mescolare i combattimenti in terza persona, che avranno al loro cuore delle «spade danzanti», a un'anima strategica che ci permetterà di scegliere quali degli abitanti dei villaggi potranno aiutarci a ripulirli dal male.

Il gioco si dividerà così in due fasi: durante il gioco abbiamo quella preparatoria, in cui dovremo prepararci alla battaglia che ci si farà di fronte durante la notte.

Di giorno potremo esplorare il viaggio, ripulire le zone afflitte dal male e salvare gli abitanti del villaggio per decidere di farli unire alla nostra lotta. Sarà anche possibile riparare delle strutture per ostacolare i nemici che arriveranno durante la notte.

Dovremo anche decidere quale potere potranno sfoggiare gli abitanti del villaggio che si uniranno a noi, a seconda delle maschere che avremo a disposizione: alcuni, ad esempio, potranno combattere a corto raggio, altri potranno curarci durante gli scontri notturni. Decideremo noi anche dove posizionarli, considerando che anche le caratteristiche del terreno possono fare la differenza.

Dal momento che in tutti i villaggi sono presenti i cancelli Torii: il nostro scopo sarà quello di far arrivare Yoshiro, la Vergine divina, sana e salva fino all'ultimo cancello, mentre i nemici proveranno a prenderla d'assalto e noi (e chi avremo portato con noi) saremo chiamati a proteggerla.

Una volta arrivata la notte, il gameplay passa a meccaniche action e da strategico in tempo reale, in cui dovremo proteggere Yoshiro e comandare i membri del villaggio che ci stanno affiancando. E, come detto, dovremo sdoganare la nostra spada.

I nemici generati dal male (che si chiamerà The Seethe) assumeranno forme diverse, con attacchi e abilità diversi da fronteggiare. Anche qui, la tradizione giapponese da cui si attinge è evidente, perché gli avversari sono ispirati da diversi yokai della tradizione giapponese - che si tratti di demoni, mutaforma, fantasmi o mostruosità.

Quando esce Kunitsu-Kami

«A quattro anni dall'uscita di Shinksekai: Into the Depths» ha commentato Shuichi Kawata, director di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, «siamo pronti ad aprire un nuovo capitolo che i giocatori di tutto il mondo possano godersi».

«Questo gioco propone una mescolanza molto distintiva di azione e strategia e prende profondamente ispirazione da diversi elementi della cultura giapponese. Con tutto questo, siamo entusiasti (e forse un po' nervosi... ma in positivo!) all'idea che tutti possano godersi il gioco.

Attualmente siamo alle fasi finali dello sviluppo» ha aggiunto il director, e la finestra di lancio non mente.

Durante Xbox Partner Preview è stato infatti confermato anche che l'uscita è attesa per quest'anno e il gioco esordirà direttamente su Game Pass (se interessati, potete abbonarvi su Instant Gaming).

Oltre che su Xbox Series X e S, uscirà anche su Windows e, come era stato reso noto in precedenza, sarà anche su PS5.